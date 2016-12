Candidații PNL la parlamentare, obligați să dea test de limba română?

10:32:55 / 23 August 2016

d-lor edili faceti treaba !

Sa se faca curatenie in CONSTANTA, ca ne-au invadat : gunoaiele, mizeria, balaraiele, drumurile neasfaltate, jafurile si vechiturile de microbuze ( domnule D. Fagadau, ati circulat cu microbuzul, ca sa va dati seama cat de : chinuiti si batjocoriti sunt oamenii, si ca pretul unui bilet, nu merita calatoria cu astfel de mijloace de transport in comun, unde sunt minibus si autobuzele moderne pentru orasul nostru " european ", la care faceati referire in campania electorala, dar proiectul si construirea pietelor : GRIVITA si BALADA, ca nu se intrevede nimic, parcul din jurul primariei parca-i un loc viran, ca alte locuri virane din Constanta, plin / pline de ierburi uscate, parca-s locuri parasite / uitate de lume ?! ) , functionarii din primaria Constantza, ne cer acte peste acte si acte pe care le inventeaza doar functionarii primariei Constanta de la o prezentare, la alta a cetateanului platitor de taxe si impozite, cetatean batjocorit si umilit in ultimul hal ( de ce si pentru ce ?! ) pentru avize, pentru a pune piedica-n calea rezolvarii diferitelor probleme, exemplu : iluminatului si incalzirii cladirilor cu gaze...... ! Orasul de la mare, are un primar, pe DECEBAL FAGADAU, primar si consiliul local, care au obosit de la atata campanie electorala, dar cand i-au salariul, nu obosesc ?! Domnule primar Decebal Fagadau, ati mers pe treptele, trotuarele si strazile orasului nostru / dumneavoastra, ca sa vedeti cat de multe sunt intr-o stare avansata de degradare, putem sa ne impiedicam in denivelarile, gropile din asfalt, pubelele metalice puse ici-colo, stau doar ca sa cada, ca cei de la " POLARIS ", dupa debarasare, intr-o batjocura le aseaza, pentru ca nu au dat banii din buzunarul propriu, pentru confectionarea lor. Domnule primar Decebal Fagadau, ati circulat pe podul din apropierea intersectiei bulevardelor : I.C. BRATIANU si SOVEJA, pe unde circula autobuzele cu numerele : 48 si 102, stau balaraiele uscate, de o vara si mai bine, ca daca ar fi plouat, ar fi crescut cat omul si trotuarul de pe podul respectiv este ne ingrijit, parcurile lipsite de ingrijitori, poti intalni la tot pasul : pubele pline de resturi alimentare, coji de seminte, tzigari, peturi, pahare goale si muuuuuulte alte exemple.... !? Asta inseamna, sa nu faci, nimic pentru cei care te-au / v-au ales, adica nici o bucurie ! Domnilor din pnl si alte partide, lasati limba roamna, cei care-s in politica se presupune ca au trecut pe la scoala, dar ce au facut, au chiulit ?! Rezolvati problemele grave ale urbei, mizeria la propriu, gunoaiele, lipsa de activitate a politicienilor constanteni si nu, numai, ne ingroapa pur si simplu orasul nostru "european" de la mare, de parca, pana sa intram in UE, am trait / vietzuit in Africa, ori pe alt continent ! Orasul nostru, zace intr-o mizerie de nedescris si totodata speram sa nu gresim, ca edilii nostri, se infrupta din gloria reusitei-n alegerile din 5 iunie 2016, si dorm pe glorie, "glorie" care are sa dureze pana-n 5 iunie 2020 !