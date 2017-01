Candidaţii PSD Constanţa la locale, validaţi în unanimitate

Consiliul Judeţean al PSD Constanţa s-a întrunit, aseară, la Teatrul de Stat Constanţa, la lucrări participînd toţi candidaţii, primarii şi liderii social-democraţi ai organizaţiilor locale din judeţ. Şedinţa a fost condusă de preşedintele PSD Constanţa, primarul Radu Mazăre, care a supus aprobării singurul punct aflat pe ordinea de zi - validarea candidaţilor la funcţiile publice din judeţ. După votarea în unanimitate a propunerilor de candidaţi, Mazăre i-a prezentat pe candidatul pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Constantinescu Nicuşor Daniel, şi pe cei 70 de candidaţi la primăriile constănţene. Mazăre candidează la Primăria Constanţa pentru cel de-al treilea mandat de primar, pentru a duce la bun sfîrşit programele pe care le-a iniţiat. ”Sînt fericit şi mîndru tototdată că am asemenea colegi şi că, pe unde mă duc, toţi felicită echipa de la Constanţa. Cert este că PSD Constanţa e un model în politică şi administraţie. Noi am reuşit să facem o echipă, pentru că fiecare a ştiut să-şi facă datoria, iar astfel am avut de cîştigat”, a afirmat Mazăre. El a mai spus că succesul echipei de la Constanţa este de apreciat, în condiţiile în care Alianţa portocalie a blocat toate proiectele: ”De ce atîta răutate din partea lor, pentru că nu facem nimic pentru Radu Mazăre şi nici pentru Constantinescu Nicuşor, ci pentru toţi locuitorii judeţului?”. Mazăre a anunţat, în finalul discursului său, că primarii social democraţi din toată ţara vor veni, astăzi, la Constanţa, pentru a li se prezenta detalii tehnice privind construcţia de locuinţe pentru tineri, program iniţiat la Constanţa şi însuşit, la nivel naţional, de PSD.

La rîndul lui, prim-vicepreşedintele organizaţiei judeţene, Constantinescu Nicuşor Daniel, a afirmat că succesul reputat la nivel judeţean este lăudabil în condiţiile în care social-democraţii au fost, timp de patru ani, în opoziţie şi s-au confruntat cu adversitatea Alianţei Tăriceanu + Băsescu, care a încercat, prin toate metodele, să blocheze dezvoltarea municipiului şi judeţului Constanţa. ”PSD a luptat pentru interesul judeţului, iar pentru fiecare lucru realizat a fost depusă o muncă uriaşă. Rezultatele se văd! 99% din primarii PSD şi-au dus la îndeplinire obiectivele pe care şi le-au propus în campania din 2004. Amintesc că, la nivelul CJC, au fost modernizate 80 de cămine culturale, 70 de dispensare şi 800 de km de drum. Prin asfaltarea drumurilor s-a încercat aplicarea unui amplu program de scoatere a judeţului din noroi. Există multe proiecte pe care le-am aplicat după modelul oferit de primarul Constanţei, Radu Mazăre, şi aici mă refer la dotarea unităţilor de învăţămînt cu calculatoare. De asemenea, în premieră naţională, oferim 1.800 de burse elevilor din mediul rural şi peste 30.000 de pachete cu rechizite şcolarilor şi preşcolarilor de la sate, pentru dezvoltarea învăţămîntului”, a declarat Constantinescu. El a reamintit că, datorită eforturilor depuse la nivelul CJC, echipa PSD a reuşit refacerea instituţiilor de învăţămînt din judeţ, în proporţie de 90%. ”În urmă cu patru ani, şcolile din mediul rural se prezentau în condiţii groaznice, fără uşi, ferestre sau săli încălzite. În acest moment, lucrurile stau cu totul diferit, iar elevii din judeţ pot studia în condiţii optime. Dorim ca, pe viitor, să extindem programul de dezvoltare, dar important este să fim lăsaţi în pace. Am dovedit că ştim să facem treabă”, a mai spus preşedintele CJC