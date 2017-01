Candidaţii PSD, faţă în faţă cu sindicaliştii RATC

Candidatul PSD în Colegiul 8 pentru Camera Deputaţilor, Manuela Mitrea, alături de candidatul social democrat în Colegiul senatorial 3, Alexandru Mazăre, şi candidatul PSD în Colegiul 7 pentru Camera Deputaţilor, Matei Brătianu, s-a întîlnit, ieri, cu sindicaliştii RATC, pentru a discuta principalele probleme cu care aceştia se confruntă. Cu această ocazie, Manuela Mitrea a subliniat că a rămas impresionată de modul în care este gospodărită RATC, „care are cel mai modern parc auto din România”. Ea le-a spus salariaţilor RATC că majorarea cu 17% a salariilor lor s-a făcut în condiţiile în care preţul motorinei a crescut, lucru care a dus la suplimentarea cheltuielilor Regiei cu un milion de euro. „Este loc de mai bine, dar este important să înţelegem că ne aflăm într-o situaţie grea, din care doar un Guvern responsabil poate ieşi. Nu cu mult timp în urmă, premierul Tăriceanu şi preşedintele Băsescu ne-au spus că trebuie să stăm liniştiţi, pentru că ţara nu va fi afectată de criză economică. Este o prostie să afirmi aşa ceva. România are nevoie de un Guvern de stînga, pentru că guvernarea de dreapta nu a ştiut să ducă lucrurile pe un făgaş bun. Puterea de dreapta este interesată doar de creşterea financiară a marilor companii, în timp ce muncitorii simpli trăiesc la limita sărăciei”, a afirmat Manuela Mitrea. Ea le-a mai spus sindicaliştilor că social democraţii propun un echilibru la nivelul salariilor, prin reducerea veniturilor uriaşe şi creşterea lefurilor mici. Manuela Mitrea i-a informat pe sindicalişti că PSD a pregătit şi măsura impozitării graduale, „pentru că este normal ca cei care au venituri sub salariul mediu să plătească doar 10% impozit pe venit, iar cei cu salariul peste medie să contribuie cu impozit de 16%”. „Normal este ca salariul minim pe economie să fie de 1.000 de lei, iar PSD se va îngriji ca puterea de cumpărare a populaţiei să nu scadă. Vom scade TVA la alimentele de bază la 5% şi vom creşte TVA la produsele de lux la 25%. Vrem lux, plătim, dar nu să golim buzunarele pentru produsele de strictă necesitate”, a mai spus Manuela Mitrea, care a precizat că, în ultimii patru ani, în România nu s-a mai construit nimic: „Toate marile proiecte au fost stopate. Un exemplu este Autostrada Soarelui. Cum am lăsat-o noi în 2004, aşa a rămas. Un alt exemplu este şoseaua de centură a Constanţei, care a rămas doar pe hîrtie. A existat finanţare de la UE pentru acest proiect, dar nu s-a făcut nimic. Guvernanţii au ştiut doar să se certe”. La rîndul său, Alexandru Mazăre le-a spus sindicaliştilor că bunăstarea salariaţior RATC depinde de resursele şi veniturile oraşului Constanţa. “Dacă la Bucureşti aveam un Guvern prietenos, atunci era mai bine atît pentru angajaţii RATC, cît şi pentru toţi locuitorii oraşului. Cei care au condus ţara în ultimii patru ani au fost duşmanii Constanţei, pentru că au blocat toate proiectele pe care noi le-am iniţiat”, a afirmat Alexandru Mazăre. Matei Brătianu, preşedinte al Sindicatului din Poşta Română, a spus că salariaţii din România au nevoie de mai mulţi bani, care vor putea fi acordaţi doar prin măsuri sociale. De asemenea, Brătianu a punctat că municipiul Constanţa are nevoie de mai mulţi bani de la stat pentru continuarea proiectelor începute de primarul Radu Mazăre. La finalul întîlnirii, preşedintele Sindicatului RATC, Ibram Timur, i-a oferit lui Brătianu titlul de preşedinte de onoare al sindicaliştilor din transportul public de persoane din Constanţa.