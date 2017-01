Coaliţia pentru o Românie Curată a dat publicităţii lista cu candidaţii care au probleme cu Justiţia sau sînt tărcaţi din cauza traseismului politic, în sensul că, de-a lungul anilor, au candidat sub sigla mai multor partide. Sigur, lista cu pricina, care cuprinde nu mai puţin de 244 de nume, are, în momentul de faţă, efectul frecţiei la un picior de lemn. Pot spune, e o simplă maculatură, pentru că, în ansamblu, nu are niciun efect. Candidaţii tărcaţi îşi continuă nestingheriţi cursa electorală. Ce să spun, puţin le pasă lor de tot felul de liste, chipurile, cu mesaj moral, şi de cei care îi contestă! Din patru în patru ani, avem parte de candidaţi cu multe păcate la activ. Unii au şi bube în cap. Şi care-i problema? În lipsa unui cod de conduită şi a unor criterii de moralitate şi ţinută politică, ajung în Parlament tot felul de neaveniţi şi de personaje ciudate. Unii sînt interesaţi să-şi consolideze afacerile murdare. Alţii plusează pe mirajul imunităţii parlamentare, după ce, pe parcursul mai multor mandate, şi-au făcut de cap ca primari sau au comis abuzuri în diverse alte funcţii importante. Într-un fel, nu înţeleg rostul listelor date publicităţii în ceasul al 12-lea de către CRC. Ce să facem cu ele? Credeţi că aceste informaţii privind biografia politică a unor candidaţi ajung în satele şi comunele patriei? Aiurea! Credeţi că datele despre complicaţiile penale ale unora dintre candidaţi vor influenţa votul din 30 noiembrie? Fiţi serioşi, domnilor! Staţi liniştiţi! Sau poate îşi imaginează cineva că alegătorii dintr-un colegiu vor face front comun împotriva vreunui traseist politic! Staţi blînzi şi fiţi omenoşi! De fiecare dată, la apusul campaniilor electorale, au apărut astfel de liste cu “negri mititei”. S-a schimbat ceva? Dacă se dorea cu adevărat reformarea clasei politice se puteau stabili de la început criterii clare pentru îndepărtarea neghinei din Parlament şi pentru temperarea zelului tupeistic al dalmaţienilor. Din punct de vedere al candidaturilor sub sigla mai multor partide, domnul Zanfir Iorguş deţine, în opinia mea, un record greu de egalat. În ultimii 12 ani, domnia sa a figurat pe buletinele de vot la PNŢCD, PSD şi PD-L, trecînd rapid dintr-o parte în alta a eşichierului politic, adică de la dreapta la stînga şi retur. Este un caz inedit în politichia noastră. Să recunoaştem, trebuie să ai nişte calităţi aparte ca să poţi prezenta mereu aceleaşi programe în trei limbi politice diferite, ţărănistă, pesedistă şi pedelistă. S-a spus că votul uninominal va face curăţenie în politică. Sincer să fiu, nu înţeleg în ce sens şi cum! Doar pentru că în locul circumscripţiilor electorale au apărut colegiile? Dacă vă uitaţi pe liste, nu numai la Constanţa, puteţi constata cu uşurinţă că vechea gardă a politichiei noastre ocupă primele rînduri. Tot în faţă, cît mai în faţă cu putinţă, se bulucesc şi unii dintre cei nominalizaţi tot timpul de Coaliţia pentru o Românie Curată. E limpede că nu i-a afectat cu nimic acest lucru. Bine, o să spuneţi, a-nţărcat bălaia, acum, vor fi sancţionaţi de electorat prin votul uninominal! Mă tem că ne facem iluzii. Cei mai mulţi dintre candidaţii care rîvnesc la un loc în Parlament nu sînt cunoscuţi în mediul rural. Desigur, cu excepţia maneliştilor, guriştilor de muzică populară şi a actorilor specializaţi în şuşe. În rest, o pauză lungă. Deja, la această oră, spectacolele electorale de diverse culori le dau mari bătăi de cap sătenilor, care nu mai sînt în stare să ghicească interpretul. Cu cîteva zile înainte de alegeri, e o confuzie totală în care toată lumea pare a fi turmentată. Drept dovadă, foarte mulţi dintre locuitorii satelor şi comunelor constănţene nu ştiu cu cine să voteze. Dintr-un singur motiv. Uninominalul le-a adus în bătătură şi foarte mulţi necunoscuţi. În această situaţie, cu siguranţă, vor pune ştampila pe partidul pe care îl adoră, singurul criteriu pe care cei mai mulţi dintre ei îl au în cap. Mă întorc la “lista neagră” a Coaliţiei pentru o Românie Curată şi frecţiile sale la un picior de lemn. Cui folosesc toate aceste nominalizări? Există cumva o “poliţie a candidaturilor” care să interzică accesul pe liste a vreunui politician tărcat? Da, un pericol există. S-ar putea ca, în vîltoarea generată de votul uninominal, să le fie luaţi boii de la bicicletă. În materie de selecţie a candidaţilor, primează tot interesul care scuză fesul. Presimt că abia după 30 noiembrie va începe balamucul adevărat: contestaţii, bălăcăreli, permutări dubioase în numele partidului, dezvăluiri şi aruncatul cu căciula după cîini…