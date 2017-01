CANDIDATUL, GREVELE ŞI DEMISIA

Ceea ce credeam că vor fi trei subiecte separate s-au unit într-un singur editorial, datorită precipitării evenimentelor din week-end-ul trecut. Singura temă asupra căreia voi reveni pe larg mîine este recent încheiata grevă generală de la Piteşti, pentru că sînt de tras cîteva învăţăminte inedite, ce merită semnalate, cu privire la acest conflict de muncă, pe care eu îl consider, o să vedeţi de ce, o veritabilă premieră pentru România europeană. Însă, în momentul de faţă, să luăm cele mai importante evenimente pe rînd, ca să putem extrage fiecare concluzie semnificativă.

Desemnarea lui Cristian Diaconescu drept candidat oficial al PSD la Primăria Generală a Capitalei a fost o lovitură de imagine remarcabilă! Cred că nu trecuse o zi de cînd vă spusesem, tot în acest colţ de pagină, că bucureştenii au început să-şi dorească, din ce în ce mai mult, un intelectual în funcţia de edil şef, dovadă că doctorul Sorin Oprescu se bucura de cea mai mare încredere în singurul sondaj efectuat pînă acum. Din acest punct de vedere, imaginea avocatului Cristian Diaconescu se potriveşte perfect cu orizontul de aşteptare al alegătorilor din Bucureşti, indiferent de opţiunile politice ale fiecăruia. Este un intelectual sobru, are distincţie şi îşi drămuieşte foarte bine ideile. Personalitatea sa are eleganţă şi ironie, evitînd patetismele sau limbajul de prost gust. Pînă aici, totul este O.K.! Marea problemă a lui Diaconescu este doar capacitatea managerială pe care încă nu i-o cunoaşte nimeni. Mă întreb dacă un om fin şi distins ca el nu riscă să-şi „rupă gîtul” în jungla administrativă şi birocratică a unui oraş atît de mare şi haotic, pe care numai o „mînă de fier” l-ar mai putea conduce…În rest, îi doresc succes în duelul cu Vasile Blaga!

Vineri şi sîmbătă au avut loc două greve, de fapt, nici nu ştiu dacă ar trebui să le numesc mitinguri sau greve. Una a bugetarilor, mai ales cadre didactice, în legătură cu retragerea aşa numitelor „tichete - cadou”. Oricît a încercat să mai dreagă coada ibricului Varujan Vosganian, măsura guvernului este, pur şi simplu, inexplicabilă. Într-un an electoral şi tocmai în pragul sărbătorilor de Paşti le interzici oamenilor ceva, în loc să le dăruieşti ceva! Asta se numeşte „bîlbîială politică”, dacă nu cumva prostie… Sîmbătă a fost protestul poliţiştilor, la care, în premieră, au participat şi cîţiva reprezentanţi ai poliţiilor din alte state ale UE, în semn de solidaritate. Şi în acest caz, guvernul are o „corijenţă”, care îi va costa pe liberali, sînt sigur, din punct de vedere electoral. Au trecut 10 (zece!) ani de cînd se discută despre „legea poliţistului”, iar în parlament, după ştiinţa mea, nu este depus nici măcar un proiect…Ce să mai comentez în plus?

În fine, ministrul de Externe şi-a prezentat demisia de onoare! Din păcate pentru Adrian Cioroianu, numai „de onoare” nu poate fi numită această demisie…Dacă ar fi să luăm în serios acest tip de limbaj, înseamnă că „onoarea” ministrului l-a costat viaţa pe nefericitul tînăr Claudiu Crulic. Fără comentarii!

Despre greva de la „Dacia” vom vorbi mîine, aşa cum v-am promis, pentru că am cîteva surprize ce merită comentate. Să fiţi iubiţi şi să nu vă mai lăsaţi păcăliţi de politicieni!