Candidatul PSD la prezidenţiale trebuie “să aibă dinţi”

Preşedintele Consiliului Naţional al PSD, Adrian Năstase, a apreciat, ieri, că, în condiţiile în care formaţiunea sa va avansa un candidat “fără dinţi” la prezidenţiale, mergînd pe o formulă “liniştită” şi “moale”, acesta va avea şanse foarte mici să cîştige competiţia electorală din iarnă. Întrebat dacă pentru credibilizarea candidatului PSD este nevoie de ruperea partidului de PD-L, respectiv de ieşirea de la guvernare, Năstase a răspuns: “În condiţiile în care, acum, Traian Băsescu ţine foarte aproape de el echipa PSD, e foarte greu să vii cu un mesaj alternativ, critic, dur, în continuarea mesajului nostru din ultimii patru ani. PSD este, totuşi, partidul care a avansat ideea suspendării lui Traian Băsescu pentru acţiune neconstiuţională şi s-a bătut pentru demiterea lui”. El a aprecizat că, în acest moment, o parte din electoratul PSD este derutat de mesajul dat de social-democraţi. Întrebat dacă varianta “fără dinţi” este dată de candidatura lui Mircea Geoană, Năstase a spus: “Eu vorbesc în general. Nu mă refer la persoane acum. Am discutat despre profilul pe care l-ar avea un astfel de candidat”. La rîndul său, preşedintele PSD Bucureşti, Marian Vanghelie, a declarat că proba la care va fi supus candidatul social-democrat la prezidenţiale va fi testarea dinţilor, ca la şerpi, astfel încît să se identifice un candidat cu dinţii tari, care, atunci cînd “prinde căpăţîna celui care trebuie, să i-o sfărîme”. Întrebat cum comentează afirmaţiile lui Năstase, care a arătat că, în cazul coabitării PSD-PD-L la guvernare, un candidat PSD “fără dinţi” va avea şanse foarte mici, Vanghelie a spus: “În Biroul Permanent nu am văzut pe nici unul fără dinţi, aşa că eu cred că era o glumă. Cred că dorea să se refere că trebuie un candidat cu dinţi mai tari”. În schimb, preşedintele PSD, Mircea Geoană, a apreciat că formaţiunea sa are nevoie, în primul rînd, de un candidat la prezidenţiale care să-l “bată” pe Băsescu, “dotarea” acestuia, în ceea ce priveşte “dinţii tari”, fiind o chestiune “de zonă zoomorfă”. Liderul PSD a precizat că este nevoie de schimbare în România, că se închide un ciclu de cinci ani de mandat prezidenţial şi că, în opinia sa, românii sînt cei care pot să evalueze dacă ceea ce a promis actualul preşedinte s-a îndeplinit sau nu. Întrebat cum stă cu “dinţii”, Geoană a spus: “Cred că nu am o zonă predilectă de acţiune, dar din punct de vedere al dorinţei politice, sîntem într-o zonă de formă aproape maximă”.