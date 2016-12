Candidatul unic… Cezar Preda

Vicepreşedintele PDL, deputatul Cezar Preda, a fost reales, joi seară, preşedinte al organizaţiei judeţene Buzău a PDL, parlamentarul fiind singurul candidat la acest post pe care-l ocupă din anul 2000. La conferinţa de alegeri a PDL Buzău au participat circa 550 de membri cu drept de vot din judeţ, iar de la centru la eveniment a fost prezent secretarul general al partidului, Gheorghe Flutur. În urma votului, Cezar Preda a fost reconfirmat pe postul de preşedinte al PDL Buzău, el fiind ales de 534 de membri. „Ultimul mandat de preşedinte al PDL Buzău a fost unul extrem de greu, dar cu toate acestea la alegerile locale, deşi am fost trădaţi de un număr mare de primari, am obţinut totuşi 14 mandate în judeţ. La alegerile parlamentare scorul a fost unul dezastruos însă pentru că am avut parte de trădare, altfel am fi depăşit media naţională”, a declarat Cezar Preda.