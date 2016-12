Candidatura Adinei Florea la funcţia de procuror general, contestată

CONTESTAŢIA. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a avut pe ordinea de zi a şedinţei de ieri contestaţia formulată de Ioana Ursache, prim-procuror adjunct al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, împotriva Hotărârii Secţiei pentru procurori nr. 185, din 20 mai 2010, prin care s-a aprobat participarea procurorului Adina Florea la concursul pentru ocuparea postului de procuror general al Constanţei. În contestaţie, procurorul Ioana Ursache susţine că „Adina Florea s-a înscris şi la concursul de promovare în funcţii de execuţie pentru obţinerea gradului profesional de Parchet de pe lângă Curtea de Apel, însă la data la care s-a înscris la concursul pentru numirea în funcţii de conducere, nu obţinuse gradul necesar pentru funcţia vizată prin candidatura depusă şi nu susţinuse nici proba scrisă la concursul pentru promovarea în funcţii de conducere, care a avut loc pe 9 mai 2010. Vă rog să constataţi că această hotărâre a fost dată cu nerespectarea prevederilor art. 6, al. 1 din Regulamentul pentru organizarea şi desfăşurarea concursului pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor, modificat prin Hotărârea CSM nr. 817/04.09.2008”. Ioana Ursache afirmă că legea prevede ca procurorii ce doresc să ocupe o funcţie de conducere trebuie să aibă o vechime de trei ani şi gradul profesional aferent funcţiei vizate. Dacă procurorul Adina Florea îndeplinea condiţia vechimii profesionale, pe cea a gradului nu o îndeplinea, lucru pe care adjuncta ei l-a contestat. „Dacă s-ar fi dorit ca şi condiţia de deţinere a gradului profesional să fie îndeplinită până la data desfăşurării primei probe a concursului sau examenului, s-ar fi prevăzut în mod expres, aşa cum s-a procedat pentru condiţia de vechime”, se mai arată în contestaţia procurorului Ursache.

SITUAŢIE FĂRĂ PRECEDENT. „Chiar dacă Adina Florea a fost delegată în perioada 15 ianuarie - 15 iulie 2010 de către Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în funcţia de procuror general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa (în condiţiile în care exista un procuror general adjunct în funcţie, cu grad profesional obţinut prin concurs), consider că acest fapt nu îi conferă decât un drept temporar de exercitare a acestei funcţii”, spune prim-procurorul adjunct Ioana Ursache. În încheiere, ea cere CSM: “să verificaţi dacă Hotărârea Secţiei a fost dată cu votul d-lui procuror Deliorga Cristian, membru al CSM, şi să stabiliţi, în cazul în care nu a formulat cerere de abţinere, dacă vizitele la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, la procurorul general delegat de la acest Parchet, în persoana d-rei Adina Florea, au fost oficiale (pentru această afirmaţie deţin probe!)”. Ioana Ursache susţine că va informa asociaţiile profesionale despre încălcarea gravă a prevederilor legale de către Secţia de procurori pentru candidata Adina Florea. „În speranţa că veţi interpreta în mod obiectiv prevederile legale la care am făcut trimitere şi că veţi lua decizia corectă pentru a nu crea un precedent periculos, care ar crea posibilitatea înscrierii şi unui student din anul terminal la Facultatea de Drept la concursul pentru numirea în funcţii de conducere, deoarece are convingerea că va promova şi examenul de admitere în magistratură, vă rog să admiteţi ca întemeiată această contestaţie!”, a cerut prim- procurorul adjunct Ioana Ursache. CSM a analizat solicitarea magistratului constănţean şi a respins-o ca nefiind fondată. Contactată telefonic, procurorul Adina Florea nu a vrut să comenteze această contestaţie a colegei ei.

Reamintim că, pe 19 mai, CSM a a admis contestaţia Adinei Florea prin care Institutul Naţional al Magistraturii (INM) i-a respins candidatura pe motiv că nu are grad profesional aferent Parchetului de pe lângă Curtea de Apel. Purtătorul de cuvânt al CSM, judecătorul Cecilia Morariu, a explicat cum s-a ajuns în situaţia ca CSM să contrazică o decizie a INM. „Pe data de 9 mai a fost susţinut la INM concursul pentru obţinerea gradului profesional superior, iar pe 14 mai a avut loc, tot la INM, selecţia candidaţilor pentru examenul de promovare în funcţii de conducere şi procurorul Adina Florea a fost respinsă întrucât nu avea gradul necesar ocupării unei funcţii la Parchetul Curţii de Apel Constanţa, ea având în acel moment numai grad de Parchet de pe lângă Tribunal. Ulterior, INM a primit rezultatele concursului de grad, pe care Adina Florea l-a promovat, întrucât a întrunit toate condiţiile cerute de lege”, a declarat, la acel moment, Cecilia Morariu.