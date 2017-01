Candidatură insolită la preşedinţia SUA

Un american care îşi spune The Naked Cowboy şi îşi câştigă existenţa pozând aproape gol cu turiştii în zona Times Square din New York intenţionează să candideze la alegerile prezidenţiale din 2012. Pe propriul site, www.nakedcowboy.com, Robert John Burck anunţă că va organiza, astăzi, o întâlnire cu presa, în scopul anunţării candidaturii. ”America are nevoie de un preşedinte care să creadă în America. Voi lupta pentru a reda puterea poporului”, afirmă The Naked Cowboy, care poate fi văzut de zece ani la New York, purtând cizme de cowboy, pălărie, lenjerie intimă şi cântând la chitară. The Naked Cowboy, care va împlini 40 de ani pe data de 23 decembrie, a candidat la postul de primar al oraşului New York în 2009, dar s-a retras din cursă înaintea scrutinului.