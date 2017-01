Candidatura lui Eugen Bobeş la Primăria Corbu, lansată de conducerea PSD

Lansarea candidaturii candidatului PSD la Primăria Corbu, Eugen Bobeş, a avut loc sîmbătă, în centrul localităţii, în prezenţa preşedintelui partidului, Mircea Geoană, a secretarului general al PSD, Miron Mitrea, a preşedintelui PSD Constanţa, primarul Radu Mazăre, şi a vicepreşedintelui PSD Constanţa, preşedintele Consiliului Judeţean, Nicuşor Constantinescu. Alături de sutele de localnici, susţinători ai lui Bobeş, la manifestare au participat toţi parlamentarii social democraţi de Constanţa, numeroşi primari PSD din judeţ şi consilieri judeţeni. Vizibil emoţionat de numărul mare de electori prezenţi, dar şi de prezenţa liderilor de la centru, sosiţi pentru a-l susţine, Eugen Bobeş a avut un discurs scurt şi concis: ”Prea multe vorbe nu am să spun. Faptele vor vorbi de la sine. Împreună vom repune comuna Corbu pe drumul cel bun”. În scurta alocuţiune rostită în faţa electoratului din Corbu, preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, a evidenţiat lipsa de idei şi proiecte a administraţiei portocalii care a condus în ultimii doi comuna: ”Din păcate, în comuna Corbu nu sînt prea multe realizări notabile în ultimii doi ani, iar vina nu aparţine CJC, ci lipsei de colaborare din partea autorităţii locale care a coordonat pînă acum comuna. Am fost surprins de faptul că, după cele trei mandate cu Eugen Bobeş primar, aţi dorit să vedeţi şi alternativa. Acum aţi văzut în doi ani ce alternativă aveţi. Sînt foarte multe probleme în comună şi le vom putea rezolva.”

“Trebuie s-o luăm de la început, să reconstruim ce s-a distrus”

În cele trei mandate petrecute în fruntea comunei pînă în 2004, Eugen Bobeş a reuşit să pietruiască majoritatea străzilor din intravilan, să amenajeze în localitate, în baza bugetului limitat, un cabinet medical care era scos din uz şi să promoveze activităţi economice şi turistice la nivelul comunei. În programul electoral pe care îl propune pentru următorul mandat de primar, Bobeş vizează reabilitarea drumurilor, a căminului cultural şi amenajarea unor cabinete medicale şi stomatologice ultramoderne. Cîteva obiective importante ale acestui program de guvernare locală au fost dezvăluite de preşedintele CJC în faţa electorilor: ”Împreună cu Eugen Bobeş vom reabilita, pînă în 2008, toate drumurile. Am reabilitat în judeţ 35 de cămine culturale şi o să-l reabilităm şi pe cel de-al 36-lea, la Corbu. Am reabilitat în cei doi ani de cînd conducem CJC 29 de dispensare, 20 de cabinete stomatologice şi vom include şi comuna Corbu în aceste programe, pentru că şi această comună merită investiţii la fel ca şi celelalte unităţi administrative din judeţ. CJC a demarat un program de reabilitare a drumurilor, unul din aceste drumuri urmînd să fie gata în 2-3 săptămîni. Se mai au în vedere extinderea reţelei de apă şi canalizare şi reabilitarea şcolii şi a farmaciei. O singură condiţie trebuie îndeplinită: să fie votaţi cei care fac, nu cei care promit”. „Nu v-aţi săturat de minciuni? Ne mint ăştia de doi ani de ne-au rupt în două! Ca să poată ajunge din nou la putere, pentru că nu ştiau ce să zică rău despre ce a făcut PSD, au început cu minciuni. Au ajuns la Guvern şi, după un an şi jumătate în care n-au făcut nimic concret şi ne-au hăituit pe toţi cei care am făcut treabă, au adus ţara de rîpă. Acum trebuie s-o luăm de la început, să reconstruim ce s-a distrus. Nu vă mai luaţi după palavre şi poveşti. Dacă aveţi un primar bun, putem face treabă cu el. Dacă vine iar un maimuţoi portocaliu, atunci iar ascultăm minciuni şi ne ghiorţăie maţele de foame”, a spus, la rîndul lui, Radu Mazăre, adresîndu-se localnicilor prezenţi la manifestare.

“De aici, de la Corbu, o să plece în toată ţara sfîrşitul minciunii portocalii”

La rîndul său, Mircea Geoană a garantat, în faţa electorilor din Corbu, pentru calităţile de administrator ale lui Eugen Bobeş, demonstrate în mandatele de primar: „Votaţi-l şi vă asigur că viitorul Guvern PSD vă va ajuta. Radu Mazăre şi Nicuşor Constantinescu au dreptate. La un moment dat, acum doi ani, oamenii au crezut minciunile Alianţei, dar a venit vremea să reparăm greşeala din 2004. Haideţi să punem comuna Corbu pe drumul cel bun. Uitaţi-vă la armata de primari şi de aleşi locali ai PSD Constanţa, care a demonstrat că este formată din oameni care ştiu să facă treabă. De aici, de la Corbu, o să plece în toată ţara sfîrşitul minciunii portocalii. Vremea în care Alianţa îşi ascundea incompetenţa şi minciuna prin prigoana împotriva PSD este la sfîrşit. Doi ani cu aceşti incapabili la Guvernare au fost de ajuns. Am avut patru ani cu CDR şi ne-a ajuns pînă peste cap. Este timpul să ne apucăm de treabă”. După alocuţiunile rostite în faţa electoratului, Miron Mitrea a declarat pentru reprezentanţii mass-media că Bobeş ştie ce are de făcut după trei mandate de primar. ”O să aibă nevoie şi de un alt Guvern, dar trebuie să începem de undeva. Corbu este un loc bun pentru început”, a conchis Mitrea.