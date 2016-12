Canicula a distrus producţia de scoici a singurei ferme de fructe de mare

Unica fermă de fructe de mare de pe litoralul românesc al Mării Negre a pierdut întreaga producţie de midii, după ce în luna august temperatura apei s-a situat constant în jurul valorii de 30 de grade Celsius, timp de peste o săptămână. Administratorul societăţii comerciale Maricultura SRL din Constanţa, Mirel Crivăţ, a declarat, ieri, că i-a fost imposibil să onoreze, în cursul acestei săptămâni, comenzile şi contractele ferme pe care le are cu beneficiarii locali, după ce a descoperit că în plasele colectoare nu mai există niciun exemplar viu din producţia de midii. \"Am trimis scafandri să recolteze câteva zeci de kilograme de scoici şi, după ce au verificat cele patru plase colectoare, în care crescusem midiile, s-au întors cu sacii goi. Toate midiile mature, apte de recoltare, cu dimensiuni optime, au murit din cauza căldurii, în ultimele trei săptămâni\", a declarat Crivăţ. Fermierul a precizat că, pe parcursul caniculei, a verificat zilnic starea culturii de moluşte şi, pe zi ce trecea, constata un ritm accelerat de mortalitate. \"Sacii colectori în care cresc midiile stau în mare, în largul localităţii Eforie Nord, la o adâncime variind între doi şi şase metri de la suprafaţa mării. Dacă la suprafaţă apa avea 31 de grade Celsius, la şase metri apa a fost constant la plus 28 de grade Celsius. Tot ce a fost midie adultă a murit. A mai scăpat puietul şi exemplarele juvenile, dar din fericire nu am înregistrat mortalitate la culturile de stridii, cărora, din contră, pare să le fi priit căldura excesivă. Situaţia este fără precedent şi nu ştiu dacă vom putea să declarăm şi noi stare de calamitate la fel ca oricare fermier, pentru a putea obţine despăgubiri\", a subliniat Mirel Crivăţ. Referitor la această situaţie, directorul general al Institutului Român de Cercetare Marină “Grigore Antipa”, dr. Simion Nicolaev, a confirmat faptul că temperatura foarte mare a apei mării, care a coincis în această vară cu diminuarea accentuată a salinităţii, pe fondul aportului masiv de apă dulce provenit din Dunăre, a produs un grad mare de mortalitate în rândul florei şi faunei marine, până la adâncimi mari. \"Vom observa şi noi acest fenomen, pe uscat, odată cu prima furtună care va aduce la mal depozite întregi de cochilii de scoici şi melci\", a afirmat Nicolaev. La rândul său, administratorul Clubului Nautic Pinguin din Mamaia, Petre Clipa, a declarat că, în urmă cu două zile, a făcut scufundări în largul mării şi nu a putut găsi midii vii decât la adâncimea de 20 - 22 de metri. \"Până la această adâncime toate depozitele de scoici sunt moarte. Dai cu mâna şi cad de pe pereţii stâncoşi. Este un peisaj trist\", a susţinut scafandrul.