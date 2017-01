Canicula, afacere de un miliard de euro!

Canicula a însemnat profit pentru distribuitorii de electricitate, retailerii de aparate de aer condiţionat şi producătorii de apă minerală, bere şi îngheţată. Pentru aceste pieţe, care au înregistrat creşteri semnificative, lunile de vară reprezintă vîrful vînzărilor. Comercianţii trag linie şi văd că au în buzunare peste un miliard de euro din afacerea “canicula”. Dacă în 2007, aceştia au fost luaţi prin surprindere de temperaturile ridicate şi au rămas fără produse pe rafturi, anul acesta şi-au asigurat cantităţi suficiente. Cele trei luni de vară au adus cote record în vînzare pentru pieţe precum cea a berii sau a sucurilor şi a apei minerale care raportează per total o creştere de 10-15%. \"Anul acest vom bate recordul de anul trecut. Am îmbuteliat peste 1 miliard de litri de apă minerală. În general sînt două elemente care influenţează consumul acestui produs. Primul este clima: seceta, inundaţiile. Al doilea element este creşterea puterii de cumpărare a populaţiei\", a declarat directorul Patronatului Apelor Minerale, Ianas Mihail. Românii au rămas şi în acest an fideli berii şi au scos din buzunare în doar trei luni circa 500 de milioane euro ca să-şi stingă setea. La aparatele de aer condiţionat s-au înregistrat vînzări duble comparativ cu 2007, iar piaţa tinde să ajungă, la sfîrşitul anului, la o valoare de 100 milioane euro. Aşa cum se anticipa, producătorii de îngheţată confirmă că au vîndut în acest sezon de circa 100 milioane euro şi au înregistrat afaceri în creştere cu peste 20%. Iată o afacere care merge ca pe roate