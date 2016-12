Canicula arde România

Administraţia Naţională de Meteorologie a actualizat avertizarea de caniculă şi disconfort termic. Astfel, astăzi, judeţele Bihor, Arad, Timiş, Caraş-Severin, Mehedinţi şi Dolj vor fi sub avertizare de cod portocaliu, temperaturile maxime vor ajunge la 38 - 39 de grade C, iar disconfortul termic va fi deosebit de accentuat. Restul ţării, inclusiv Constanța, va fi sub avertizare de cod galben. Temperaturile maxime vor depăşi frecvent 35 - 36 de grade C şi local vor atinge 37 - 38 de grade C, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi în cea mai mare parte a ţării. Dacă în București circa 40 de persoane au leșinat pe stradă din cauza căldurii, iar peste 280 dintre apelurile la Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov (SABI) au fost pentru urgenţe de cod galben şi roşu, la Constanța, Serviciul Județean de Ambulanță nu a raportat asemenea incidente. ”Au fost solicitări, lipotimii, dar nu din cauza căldurii, ci au fost cauze medicale”, potrivit reprezentaților SAJ Constanța.

SFATURI Medicii recomandă cu prioritate ca vârstnicii, copiii şi bolnavii să nu iasă din casă la orele amiezii. ”În funcţie de vârstă, corpul îşi reglează temperatura diferit. Corpul transpiră mult ca să se menţină la temperatura ideală. Dar prin transpiraţie este pierdută apa şi apare riscul de deshidratare. De aceea, este bine să bem multă apă, să evităm efortul fizic intens, să nu stăm în soare, să menţinem o atmosferă răcoroasă în casă şi să nu bem alcool, nici măcar bere, în plină căldură”, a explicat managerul SABI, dr. Alis Grasu. Pentru ca temperatura corpului să nu crească peste 37 de grade Celsius, sunt recomandate mai multe duşuri pe zi, haine lejere, iar capul să fie acoperit. „Regulile de aur pentru a evita insolaţia sau leşinul sunt: nu ies din casă la orele cu temperatură foarte mare; stau într-un spaţiu răcoros sau climatizat; păstrez răcoare în casă; mănânc mai ales fructe, legume, pâine şi supă; beau în jur de 1,5 litri de apă pe zi; nu beau alcool; ţin legătura cu prietenii; dacă iau medicamente, cer sfatul medicului”, a adăugat dr. Alis Grasu.

Și trenurile au avut de... suferit

Trenurile de călători şi de marfă cu rute aflate sub avertizare de cod galben de caniculă au circulat, ieri, cu viteză redusă cu 30 km/h faţă de viteza normală, conform CFR. ”De exemplu, dacă în aer avem o temperatură de 37- 39 de grade C, la nivelul solului se poate ajunge şi la o temperatură de 50 - 55 de grade C, dar angajaţii CFR monitorizează permanent evoluţia, se fac verificări şi revizii suplimentare pe întreaga reţea feroviară, astfel încât aceste limitări să fie introduse exact când trebuie, cu minimum de întârziere”, potrivit purtătorului de cuvânt al CFR, Oana Brânzan. Reprezentanţii CFR Călători recomandă pasagerilor să ceară informaţii despre eventualele modificări produse în traficul feroviar la staţiile CFR din Bucureşti şi din ţară, la telefon 021/9521, să se hidrateze permanent şi să alerteze imediat personalul de tren dacă se simt rău în timpul călătoriei sau dacă observă o persoană ce are nevoie de ajutor.