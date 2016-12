Canicula ne afectează inclusiv la birou. Sfaturile specialiștilor

dorință de a munci? Cu toate că mai degrabă am vrea să înfruntăm canicula la munte sau pe plajă, simțind briza mării, căldura sufocantă ne găsește de cele mai multe ori la serviciu. Din păcate, în astfel de zile, randamentul în muncă este scăzut, deoarece temperaturile ridicate influenţează capacitatea de muncă și concentrare a angajaților. Totodată, căldura excesivă ne face să fim mai agresivi și iritați. Psihologii ne recomandă să stăm la răcoare și să ne hidratăm în astfel de momente. O bună modalitate de a uita de disconfortul provocat de caniculă ar fi să ne gândim la vacanța pe care am plănuit-o de mult timp și care se apropie cu repeziciune.

Câți dintre noi nu ne-am simțit, în zilele caniculare, fără pic de vlagă și fără nicio dorință de a munci? Cu toate că mai degrabă am vrea să înfruntăm canicula la munte sau pe plajă, simțind briza mării, căldura sufocantă ne găsește de cele mai multe ori la serviciu. Din păcate, în astfel de zile, randamentul în muncă este scăzut, deoarece temperaturile ridicate influenţează capacitatea de muncă și concentrare a angajaților. ”Acum, în zilele călduroase, ne intrăm în ritm mai greu decât de obicei. Dacă o persoană era obișnuită ca în mod normal pe la ora 8.00 - 9.00 să fie aptă de muncă, acum va fi mai în formă pe la 11.00”, este de părere psihologul constănțean Cristina Dincu. Pe de altă parte, temperaturile ridicate influenţează şi somnul oamenilor. Tocmai de aceea, atunci când este cald, s-ar putea să ne simțim mai obosiți decât în mod normal. ”În ceea ce privește randamentul, e clar că el este afectat, deoarece căldura induce și o stare de oboseală accentuată - simțim nevoia să dormim mai mult, suntem mai moleșiți”, potrivit Cristinei Dincu. Totodată, căldura ne face să fim mai agresivi și iritați. Starea aceasta de indispoziție se manifestă în orice activitate pe care o desfășurăm. ”Ar trebui să încercăm să ne creem un mediu propice de lucru, astfel încât să îndepărtăm elementul negativ - în cazul de față căldura, să stăm la răcoare și să ne hidratăm. Totodată, să nu uităm că și ceilalți resimt aceleași neplăceri, așa că ar fi bine să nu le facem și noi viața mai grea”, a precizat specialistul.

LA CE TEMPERATURĂ SETĂM APARATUL DE AER CONDIȚIONAT

La locul de muncă nu este recomandată setarea unui aparat de aer condiţionat sub 25 de grade Celsius şi nici la o temperatură cu peste 6 - 10 grade C sub cea din exterior. Și asta pentru a evita efectul de şoc termic cauzat de diferenţele mari de temperatură atunci când este realizată trecerea de la un ambient rece la unul foarte cald şi invers. De asemenea, medicii spun că temperaturile mici reduc umiditatea la interior, ceea ce determină uscarea membranelor din nas şi gât, iar acest lucru poate cauza simptome similare unei răceli. Dacă biroul nu este prevăzut cu aer condiționat, ne putem asigura un minimum de umiditate dacă pulverizăm apă în aer din când în când și ne ștergem fața și mâinile cu un șervețel umed. Efortul fizic trebuie compensat cu un consum sporit de apă, dar și cu pauze la intervale regulate. Se recomandă gustările din fructe și legume cu conținut ridicat de vitamine și apă. Tot aceasta este perioada în care ne gândim la concediu, un bun prilej pentru a ne reface forțele. ”Organismul are nevoie de așa ceva, pentru că starea indusă de oboseală ne duce cu gândul la relaxare, simțim nevoia de puțină odihnă. Ne putem mobiliza la gândul că în curând vom pleca și noi în vacanță”, a spus Dincu.

CENTRE DE PRIM AJUTOR

Pentru cei aflați în dificultate, Primăria Constanța a amenajat mai multe centre de prim ajutor. La pavilioanele de vară din tot orașul, oamenii beneficiază de asistență medicală (între orele 10.00 și 18.00), pot să se adăpostească de căldură și să se hidrateze. Punctele de asistență sunt organizate la pavilioanele de vară situate în următoarele parcuri: Teatrul de Operă și Balet „Oleg Danovski“, Tomis II, Casa de Cultură, Faleză Sud (Poarta 6), Parcul Tăbăcărie - „Țara piticilor“, CET, Gară și piațeta Badea Cârțan. Pe lângă cele opt centre, Primăria Constanța și SC RAJA SA au amplasat trei corturi dotate cu dozatoare de apă rece în zonele: City Park Mall, Delfinariu (stația RATC cu direcția de mers spre Mamaia) și Tomis III (în apropiere de ANAF).