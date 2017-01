Canicula poate încetini trenurile. Ce temperaturi anunță meteorologii!

Zilele următoare, vremea se mai răcorește, însă pentru scurt timp. Canicula ne va da din nou de furcă începând de la mijlocul săptămânii, când temperaturile încep să urce. Dacă luni, 4 iulie, maxima nu va mai depăși 27 de grade Celsius în Dobrogea, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), iar marți nu vor fi mai mult de 28 de grade C, miercuri, 6 iulie, vom avea maxime cuprinse între 26 și 31 de grade C. Doar luni este posibil să plouă, pentru că de marți va fi doar soare, exceptând câțiva nori. Cei care și-au programat o călătorie în țară pe calea ferată în aceste zile ar fi bine să știe că trenurile pot circula cu restricții de viteză în anumite intervale de timp în care temperaturile depăşeşc limitele normale. ”Sunt măsuri obligatorii pentu siguranţa traficului feroviar şi, de asemenea, sunt aplicate de toate administraţiile de cale ferată. Menţionăm că în perioada de caniculă temperaturile înregistrate în şină depăşesc 50 - 55 de grade C”, au precizat reprezentanții CFR. Instalațiile de climatizare din vagoane sunt verificate înainte de plecarea în cursă a trenurilor, pentru evitarea defectărilor în parcurs. Cu toate acestea, pot apărea și situații neprevăzute, spun cei de la Căile Ferate. Tocmai de aceea, în condiții de caniculă, înainte de a călători cu trenul ar trebui să vă luați anumite precauții, mai ales dacă aveți sensibilitate crescută la căldură sau suferiți de anumite afecțiuni. Totodată, ar fi bine să aveți întotdeauna la îndemână o sticlă cu apă, iar dacă vă simțiți rău în timpul călătoriei sau dacă observați că o persoană are nevoie de ajutor, alertați imediat personalul de tren. ”Pentru derularea traficului în condiţii de siguranţă, rugăm pasagerii ca înainte de efectuarea călătoriei să solicite informaţii despre întârzierile produse în traficul feroviar la staţiile şi agenţiile CFR din Bucureşti şi din ţară, la telefon 021/9521”, recomandă reprezentanții CFR.