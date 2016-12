Lungmetrajul "Feher Isten/ White God", regizat de cineastul maghiar Kornél Mundruczó, a primit premiul Un Certain Regard la Festivalul Internaţional de Film de la Cannes. Filmul "White God" este o fabulă despre o haită de câini vagabonzi care scapă dintr-un adăpost şi se revoltă împotriva omenirii. Premiul juriului secţiunii Un Certain Regard a revenit filmului suedez "Turist", al regizorului Ruben Oestlund, în timp ce un premiu special a fost acordat documentarului "The Salt of the Earth", de Wim Wenders şi Juliano Ribeiro Salgado. "Party Girl", pelicula franţuzească regizată de Marie Amachoukeli, Claire Burger şi Samuel Theis, ce a rulat în deschiderea secţiunii, a primit premiul pentru cea mai bună distribuţie. Anul acesta, în secţiunea Un Certain Regard, ce face parte din selecţia oficială a Festivalului de la Cannes, au fost prezentate 20 de filme. Juriul secţiunii Un Certain Regard, prezidat de regizorul Pablo Trapero (Argentina), a fost format din Peter Becker (preşedinte al The Criterion Collection - SUA), actriţa Maria Bonnevie (Norvegia/Suedia), actriţa Géraldine Pailhas (Franţa) şi regizorul Moussa Touré (Senegal). Anul trecut, trofeul Un Certain Regard a revenit filmului "L'image manquante", de Rithy Panh.