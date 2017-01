Cannes 2015, în date şi cifre

Cea de-a 68-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes a debutat, ieri, pe Riviera franceză, afirmă jurnaliştii de la „Le Figaro“, care au publicat o serie de date şi de cifre pentru a marca într-o manieră insolită debutul acestui eveniment cinematografic de amploare.

150: greutatea în kilograme a afişului celei de-a 68-a ediţii a Festivalului de Film de la Cannes. Pentru a ridica, luni dimineaţă, afişul - o fotografie alb-negru cu Ingrid Bergman -, care are dimensiunile de 11 metri x 24 metri, a fost nevoie de eforturile unei echipe alcătuite din 12 tehnicieni.

4.500: numărul de jurnalişti care acoperă evenimentul. Pentru comparaţie, acest număr a fost de 700 la ediţia din 1966.

60: lungimea exprimată în metri a celebrului covor roşu care acoperă nu mai puţin celebrele 24 de trepte ale Palais des Festival, urcate şi coborâte de zeci de ori pe zi de reprezentanţii industriei cinematografice, în costume şi rochii elegante, înainte de proiecţiile filmelor din competiţie şi din secţiunile paralele. Potrivit organizatorilor, covorul roşu va fi schimbat de două-trei ori pe zi, pentru ca acesta să îşi păstreze culoarea originală şi pentru a nu murdări rochiile spectaculoase ale actriţelor participante, realizate de case de modă de renume.

1.854: Numărul de filme pe care Thierry Frémaux şi echipa sa le-au vizionat în acest an înainte de a anunţa selecţia oficială.

19: filmele din selecţia oficială care se află în competiţia pentru trofeul Palme d'Or în acest an. Secţiunea Un Certain Regard include tot 19 lungmetraje, secţiunea Quinzaine des Réalisateurs conţine 18 filme, iar secţiunea Semaine de la Critique are 11 filme. În total, selecţia oficială include în acest an 77 de filme.

5: dintre cele 19 filme în competiţia pentru Palme d'Or, cinci sunt franţuzeşti.

13: Cu 13 Palme d'Or la activ, ţara cu cele mai multe trofee supreme câştigate la Cannes este SUA. Franţa se află pe locul al doilea, cu şase trofee Palme d'Or, iar Italia ocupă locul al treilea, cu cinci trofee.

20.000: preţul (în euro) de fabricaţie pentru celebra statuetă Palme d'Or, alcătuită din nouă foiţe din aur.

2: În acest an, două persoane au fost desemnate pentru a prezida juriul oficial al celei de-a 68-a ediţii de la Cannes: fraţii Joel şi Ethan Coen.

2: Este pentru a doua oară când Lambert Wilson a fost ales în calitate de maestru de ceremonii pe Croazetă, un rol pe care şi l-a asumat şi în 2014, cu ocazia ceremoniei de deschidere şi a celei de închidere a festivalului.

39.000: preţul (în euro) pentru o noapte de cazare în apartamentul prezidenţial al hotelului Majestic pe perioada festivalului.

8: fericiţii regizori care au câştigat de două ori recompensa supremă (trofeul Palme d'Or): Francis Ford Coppola, Shohei Imamura, Billie August, Emir Kusturica, fraţii Jean-Pierre şi Luc Dardenne, Michael Haneke şi, la începuturile istoriei festivalului, suedezul Alf Sjöberg.

4: numărul de ani în care festivalul nu a putut fi organizat: în 1939, când trebuia să debuteze, din cauza războiului; în 1948 şi 1950, din lipsa banilor; în 1968, când a fost întrerupt de evenimentele din mai.