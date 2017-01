Secțiunea Cinéfondation este dedicată filmelor de școală și a fost creată în 1998 de președintele Festivalului de la Cannes, Gilles Jacob. Premiile ediției de anul acesta au fost anunțate vineri de președintele juriului Cinéfondation, regizorul Abderrahmane Sissako. În competiție au participat 18 filme, selectate din 593 de scurtmetraje propuse de 381 de școli de cinema din lumea întreagă. Primul I a fost acordat scurtmetrajului "Share", regizat de Pippa Bianco, care studiază la "AFI’s Directing Workshop for Women", un program organizat în cadrul American Film Institute din SUA. "Share" spune povestea unei fete de 15 ani care se întoarce la școală după ce cineva distribuie online o înregistrare video compromițătoare cu aceasta. Premiul al II-lea al secțiunii a fost atribuit scurtmetrajului "Locas Perdidas", regizat de Ignacio Juricic Merillán, student la Universidad de Chile. Premiul al III-lea a fost atribuit, ex-aequo, peliculelor "The Return of Erkin", regizată de Maria Guskova (Rusia), și "Victor XX", realizată de Ian Garrido López (Spania).