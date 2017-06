Cannes 2017: Uma Thurman, președinta secțiunii „Un Certain Regard“

Actrița americană Uma Thurman va fi președinta juriului secțiunii "Un Certain Regard" la cea de-a 70-a ediție a Festivalului de film de la Cannes, care va avea loc în perioada 17-28 mai. Uma Thurman a făcut parte din juriul competiției oficiale de la Cannes în anul 2011, când președintele juriului a fost Robert De Niro. În prezent, actrița de 46 de ani filmează cu regizorul danez Lars von Trier în producția "The House That Jack Built", film a cărui premieră este programată în 2018. La secțiunea "Un Certain Regard" din acest an concurează 16 filme, iar câștigătorul categoriei va fi anunțat sâmbătă, 27 mai. Actrița italiană Monica Bellucci va prezenta galele de deschidere și de închidere ale ediției 70 a Festivalului de film de la Cannes, iar juriul festivalului va fi prezidat de regizorul spaniol Pedro Almodovar.