„Cânt şi dans dobrogean“, la final

Atât turiştii, cât şi localnicii aflaţi, marţi seară, în zona Cazinoului din Eforie Sud au avut ocazia să se delecteze cu dansuri şi muzică populară tradiţională, în ultima seară a festivalului „Cânt şi dans dobrogean”. Evenimentul, aflat la prima ediţie, a reunit, în sudul litoralului, nu mai puţin de 27 de ansambluri folclorice din toată ţara, care, în perioada 21-25 iunie, au susţinut reprezentaţii pe scenele din Eforie Nord, Eforie Sud, Techirghiol, Agigea şi Pecineaga. În cadrul festivităţii de premiere, organizată marţi, pe scena amplasată lângă Cazinoul din Eforie Sud, primarul oraşului Eforie, Ion Ovidiu Brăiloiu, a considerat această ediţie un succes, a mulţumit participanţilor şi a ţinut să precizeze că ediţia festivalului de anul viitor va avea invitate şi ansambluri din afara României.

JURIUL A AVUT O SARCINĂ DIFICILĂ Profesorul de canto şi pian Gigi Rădulescu a prezidat juriul competiţiei, alcătuit din instructori şi maeştri coregrafi, cărora le-a revenit dificila sarcină de a premia ansamblurile folclorice cu cea mai bună prestaţie. În cadrul festivalului s-au acordat nu mai puţin de 12 premii, ansamblul Piatra Craiului din Zărneşti, judeţul Braşov, fiind câştigătorul premiului I, la secţiunea Ansambluri. Maestrul coregraf Florin Naciu, liderul ansamblului, a precizat: „Organizarea acestei prime ediţii a fost chiar foarte bună. Participanţii s-au prezentat la un nivel neaşteptat de bun, având în vedere că festivalul este doar la prima ediţie. Emoţiile au fost mari, dar atmosfera a fost foarte frumoasă”.

Pe locul al II-lea, la aceeaşi secţiune, s-a situat ansamblul Trei Generaţii din Flămânzi, Botoşani, iar locul al III-lea a ajuns la ansamblul Poieniţa din Drajna, Prahova.

La secţiunea Formaţii, Premiul I a ajuns la Caraş-Severin, la Armenişana, locul al II-lea fiind ocupat de Doruleţul din localitatea Făcăieni, Ialomiţa. Pe locul al III-lea s-a situat Rujiţa din Rupea, judeţul Braşov.

La secţiunea Copii, pe prima treaptă a podiumului a urcat ansamblul Hudeşteanca din Hudeşti, Botoşani, iar Premiul al II-lea a ajuns tot în judeţul Botoşani, la Stejărelul, din localitatea botoşăneană Coţuşca. În preferinţele juriului, pe locul al III-lea s-a situat ansamblul Mlădiţele Veţelului din Deva.

Festivitatea de premiere a fost precedată de un moment artistic plin de voie bună şi energie, susţinut de ansamblurile participante la festival, spre delectarea publicului iubitor de cânt şi dans popular. Reprezentaţia cu muzică şi dans tradiţional a fost completată cu un adevărat regal al costumelor populare autentice, scoase din lăzile de zestre ale satului tradiţional.

„TRADIŢIA ESTE PE MÂINI BUNE” Organizarea de festivaluri care promovează muzica şi dansul popular românesc a devenit, deja, o tradiţie, la Eforie. Primarul oraşului Eforie, Ion Ovidiu Brăiloiu, a declarat pentru „Telegraf”, după ce a coborât de pe scenă: „Este prima ediţie, noi ne-am antrenat puţin cu ediţii de festivaluri sub alt nume. Anterior, a avut loc un festival premergător, organizat în altă formulă, iar anul acesta, l-am organizat numai noi - Primăria Eforie şi Casa de Cultură a oraşului Eforie. Eu spun că a fost un succes, pentru că să ai aproape 500 de participanţi la festival în oraş, în această perioadă de început a sezonului, nu este uşor, dar oamenii s-au simţit foarte bine. Trăim şi o perioadă mai cu criză, mai cu probleme, dar am văzut că există interes, iar asta mi se pare cel mai important: să ai cu cine să faci. Prezenţa participanţilor a însemnat mult şi pentru locuitori, şi pentru tot ce înseamnă turism în această perioadă. Îi aştept şi la anul şi sper să vină cât mai mulţi, să ne promovăm şi mai bine festivalul şi sunt convins că vor pleca mulţumiţi de aici, pentru că noi ştim să avem grijă de ei”. Primarul Ion Ovidiu Brăiloiu a adăugat: „Pentru ediţia de anul viitor, dorim să invităm şi ansambluri din Ungaria, Serbia, Republica Moldova, Bulgaria. Noi ne vom ocupa şi de promovarea acestui festival peste hotare. (...) Din ce am văzut eu, tradiţia este pe mâini bune cu aceste trupe de copii excelenţi. Bineînţeles că merită mulţumiri şi merită felicitaţi părinţii lor, care îi susţin financiar. Eu am două fete şi ştiu cât costă să le găseşti un hobby, să vezi ce le-ar plăcea lor să facă. A fost o surpriză plăcută să mă întâlnesc cu ansamblul Poieniţa din Drajna, Prahova. De locurile acelea mă leagă nişte amintiri pentru că am o parte din neamuri acolo, am fost acolo şi cunosc zona”.

Prima ediţie a Festivalului „Cânt şi dans dobrogean” a fost organizată de Primăria oraşului Eforie şi Casa de Cultură din localitate, cu sprijinul oferit de Pub Ana Eforie Sud.