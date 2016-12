Cântăreaţa Mindy McCready s-ar fi sinucis

Cântăreaţa de muzică country Mindy McCready a fost descoperită moartă pe veranda unei case din localitatea Heber Springs din statul Arkansas, din primele cercetări rezultând că aceasta s-ar fi sinucis prin împuşcare, a anunţat, duminică seară, poliţia locală. Artista în vârstă de 37 de ani a fost descoperită moartă în urma unei răni pe care şi-a făcut-o singură, după câte se pare, cu o armă de foc”, se afirmă într-un comunicat emis de biroul şerifului din comitatul Clerburne. Cântăreaţa, printre ale cărei piese celebre se numără cântecul ”Guys Do It All The Time”, a vândut mai multe milioane de discuri în Statele Unite. Cântăreaţa are doi fii, unul născut în 2006, celălalt în 2012. Tatăl celui de-al doilea fiu al ei s-a sinucis şi el, luna trecută. Potrivit presei americane, Mindy McCready, un star al muzicii country, s-ar fi confruntat în ultimele luni cu dependenţa de alcool şi suferea de depresie.