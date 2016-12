Cântăreaţa Vesta Williams, găsită moartă

Cântăreaţa americană R&B Vesta Williams a fost găsită moartă în camera sa de hotel din Los Angeles. Nu se ştie deocamdată cauza morţii, fiind aşteptate raportul medicilor legişti şi analizele toxicologice. Poliţia din Los Angeles suspectează o supradoză de droguri şi nu o consideră o moarte suspectă, nefiind găsite urme de violenţă. În camera cântăreţei s-au găsit mai multe recipiente cu medicamente prescrise cu reţetă. Starul american, în vârstă de 53 de ani, a avut un succes uriaş în anii \'80-\'90. Printre hiturile care i-au adus consacrarea, „Once Bitten, Twice Shy”, „You Make Me Want To (Love Again)” sau „Congratulation”, au transformat într-o vedetă cu milioane de fani.