Cântăreşte mai mult un filmuleţ neclar decât acte medicale cu apostila de la Haga?

Asistăm în continuare la un dialog al surzilor în Justiția din România. Ieri, Tribunalul București a judecat și admis noua cerere a procurorilor Direcției Naționale Anticorupție (DNA) de arestare preventivă depusă pe numele președintelui Consiliului Județean Constanța (CJC), Nicușor Constantinescu. Ar fi al doilea mandat de arestare internațională eliberat pe numele lui Constantinescu de când acesta se află la tratament în SUA, prima solicitare neavând sorți de izbândă. Înfiorător este faptul că magistrații Tribunalului au aprobat arestarea preventivă a șefului CJC în baza unor înregistrări publicate pe un site de socializare, în care acesta apare fumând la terasa unui restaurant din New York. Trecând peste faptul că procurorii DNA se autosesizează doar în anumite cazuri, pe celălalt taler al balanței stau patru seturi de documente emise de medicii care îl tratează pe Constantinescu în SUA, documente cu apostila de la Haga și autentificate de Departamentul de Stat al SUA.

CE CÂNTĂREȘTE MAI GREU? Aşadar, pentru magistrații Tribunalului București a cântărit mai mult un filmuleţ neclar, de aproape 20 de secunde, făcut de o persoană oarecare (probabil vreun SRI-ist newyorkez), și nu ultimul set de documente medicale ce atestă că starea de sănătate a lui Nicușor Constantinescu este precară, că el a suferit, în ultimele zile, complicații medicale ce au dus la necesitatea unei noi intervenții chirurgicale, în 21 iulie. Cum ar putea să cântărească atât de mult o înregistrare și cum au putut judecătorii să nu ia în calcul documentele ce arătau clar care este starea de sănătate a preşedintelui CJC? Pe de altă parte, ce relevanță are faptul că un om, care se vede că este bolnav, stă la masă şi fumează o ţigară? Care ar fi relevanța juridică a acestui fapt? Întrebări ar fi mult mai multe, însă chiar dacă avocatul Marius Mocanu spunea, înainte ca instanța să se pronunțe, că acele înregistrări nu au cum să combată, sub nicio formă, concluziile unor medici, adică realitatea, totuşi, asta s-a întâmplat. Nu a contat faptul că, potrivit medicilor care îl tratează, Constantinescu are probleme foarte grave, derivate ale teribilului cancer, şi nici că aceştia au descris negru pe alb, cu toate detaliile, întregul parcurs medical al pacientului. Decizia Tribunalului nu este definitivă şi poate fi contestată la Curtea de Apel Bucureşti, însă, până atunci, Poliţia ar urma să emită un nou mandat internaţional de arestare pe numele lui Constantinescu. „Dacă instanța va decide să-i dea dreptate lui Constantinescu, să sperăm că aceste lucruri vor înceta într-un final, pentru că deviem un pic în afara procedurilor (evitând să spună că procurorii devin penibili - comentariul ne aparține) cu cereri din săptămână în săptămână, din trei în trei zile“, a mai spus Mocanu.

DOCUMENTE Să vedem însă ce acte au combătut magistrații. Într-unul dintre documente, dr. Doru Paul, profesor asistent de medicină, hematologie-oncologie, la Monter Cancer Center, de la Spitalul Universitar Hofstra North Shore LIJ, New York, arată că Nicuşor Constantinescu a fost supus unei proceduri de admitere de urgenţă la spital din cauza unor complicaţii medicale. „D-nul Nicuşor Constantinescu este într-o stare critică, dar stabilă. Studii adiţionale scot în evidenţă noi complicaţii despre starea d-nului Nicuşor Constantinescu, care necesită tratament urgent. Aşa cum am indicat şi anterior, d-nul Nicuşor Constantinescu nu este stabil să călătorească din punct de vedere medical şi necesită supraveghere medicală atentă pentru o serie de afecţiuni şi complicaţiile care decurg din acestea”, se arată în scrisoarea medicală trimisă de dr. Doru Paul. Astfel de acte au mai trimis și Mohamad E. Allaf, șeful Departamentului de Chirurgie Robotică al Spitalului „Johns Hopkins” din Baltimore, Maryland, precum și Şerban Cocioabă, de la clinica Medical Metamorphosis din New York.