Cântăreţul ucrainean Eduard Romanyuta va reprezenta Republica Moldova la Eurovision 2015

Cântăreţul ucrainean Eduard Romanyuta va reprezenta Republica Moldova la ediţia din acest an a concursului Eurovision, care se va desfăşura în luna mai, la Viena, potrivit site-ului oficial al evenimentului, eurovision.tv. Eduard Romanyuta a câştigat, aseară, finala selecţiei naţionale a Eurovision Republica Moldova, fiind ales dintre cei 16 finalişti. Melodia acestuia, "I Want Your Love", s-a situat pe primul loc în finala de la Chişinău. Cel mai bun rezultat al Republicii Moldova la Eurovision a fost obţinut la ediţia din anul 2005 a competiţiei, când trupa Zdob şi Zdub a interpretat pe scena de la Kiev melodia "Bunica bate toba", situându-se pe locul al şaselea, potrivit Pro TV Chişinău. La ediţia de anul trecut a Eurovision, Republica Moldova a fost reprezentantă la Cristina Scarlat, care nu a reuşit să se califice în finala concursului de la Copenhaga. Pe de altă parte, finala Eurovision România se va desfăşura, pe 8 martie, la Sala Polivalentă din Craiova. Pentru a reprezenta România la Eurovision 2015 vor concura Luminiţa Anghel, Alexa şi Aurelian Temişan, Voltaj, Băieţii, Blue Noise, Rodica Aculova, Cristina Vasiu, Tudor Turcu, Super Trooper, Ovidiu Anton, Lara Lee şi CEJ. Finala va fi prezentată de vedetele SRTv Alina Şerban, de la TVR Craiova, şi Andrei Boroşovici, de la TVR Timişoara, alături de Ioana Voicu şi Florina Ghenescu. Finala selecţiei naţionale a Eurovision România va fi difuzată în direct la TVR 1, TVR HD, TVR Internaţional şi TVR+, pe 8 martie, de la ora 20.30. Concursul Eurovision se va desfăşura la Viena, Austria, în 19, 21 şi 23 mai. România va participa în prima semifinală a concursului, cea din 19 mai, alături de Grecia, Macedonia, Estonia, Olanda, Republica Moldova, Finlanda, Belgia, Armenia, Serbia, Danemarca, Belarus, Rusia, Albania, Georgia şi Ungaria.