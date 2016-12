Cântece de David Bowie, Prince şi Nirvana, incluse în Grammy Hall of Fame

”Changes”, hitul din 1971 semnat de David Bowie, "”Smells Like Teen Spirit”, piesa clasică de grunge a celor de la Nirvana, dar şi melodia ”Sign O' the Times” interpretată de regretatul Prince se numără printre cântecele care vor fi incluse în Grammy Hall of Fame 2017, informează contactmusic.com. Doar piese care au fost lansate în urmă cu 25 de ani sunt eligibile în Hall of Fame. Grammy Hall of Fame reprezintă toate genurile muzicale, ia în considerare diversitatea modurilor de exprimare muzicală şi admite doar cântece memorabile, care inspiră oamenii, a declarat Neil Portnow, CEO al The Recording Academy.

Pe lista Grammy Hall of Fame 2017 se numără şi ”I Get Around”, de la Beach Boys, ”Jailhouse Rock”, piesa cult interpretată de Elvis Presley, ”ABC”, de la Jackson 5 şi ”Maggie May”, semnată Rod Stewart.