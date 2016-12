Cantonament în China pentru Hîrîci şi Sebe

Revenită de la Campionatul Mondial de tenis de masă din Columbia, desfăşurat în perioada 9-16 decembrie, echipa de junioare a României s-a relaxat în această perioadă la munte. Camelia Postoacă, Bernadette Szocs şi constănţencele Cristina Hîrîci şi Anamaria Sebe au renunţat pentru câteva zile la sala de antrenament şi s-au duelat între ele la saniuş, la Poiana Braşov. Alături s-au aflat şi antrenorii Liliana Sebe şi Viorel Filimon, dar şi Elizabeta Samara, care s-a alăturat lotului luni. „A fost o perioadă de relaxare pentru noi. După o serie de competiţii ne-a prins bine această vacanţă. Ne aşteaptă un an greu, în care ne dorim să obţinem, din nou, rezultate foarte bune”, a declarat antrenoarea Liliana Sebe, care s-a arătat mulţumită de evoluţia fetelor în Columbia. „Am reuşit să fim printre primii opt în trei probe. Din păcate, nu am avut noroc la tragerea la sorţi în proba pe echipe, unde am întâlnit China, campioana mondială, şi am ratat calificarea în semifinale. De chinezoaice am avut parte şi în drumul spre medalii în probele de dublu şi simplu, dar sunt mulţumită de jocul fetelor”, a spus Liliana Sebe. „Ne prinde bine această relaxare, pentru că, atât eu, cât şi fetele am avut un an foarte încărcat şi plin de competiţii. Îmi face plăcere ca de fiecare dată să mă alătur echipei de la club şi de aceea am hotărât să merg să petrec şi eu câteva zile la munte”, a declarat şi Elizabeta Samara. Fetele au revenit de la munte ieri, urmând să petreacă Sărbătorile în familie. Vacanţa se va încheia însă pe 28 decembrie, când atât lotul de junioare, cât şi cel de cadete au programat un cantonament în China. „Mergem pentru o pregătire în China. Vom sta acolo până pe 13 ianuarie şi sperăm să furăm cât mai multe de la ei. Vor merge junioarele Cristina Hîrîci, Anamaria Sebe, Camelia Postoacă, Andrada Vincze şi cadetele Irina Ciobanu, Bernadette Szocs şi Roxana Istrate. Ne aşteaptă un an greu şi trebuie să fim bine pregătiţi”, a dezvăluit Liliana Sebe, care va însoţi sportivele alături de antrenorii Viorel Filimon şi Petre Arnăutu.