Cantonament pe schiuri pentru “Delfinii” de la Palatul Copiilor

CONCURS DE SLALOM. Micii înotători de la Palatul Copiilor au profitat de minivacanţa de iarnă şi timp de o săptămână s-au mutat din apa bazinului pe schiuri şi au efectuat un cantonament montan pe pantele înzăpezite, pregătindu-se astfel pentru noul sezon. Copiii pregătiţi de antrenoarea Veronica Macovei şi-a “încărcat” bateriile la Izvorul Mureşului, staţiune aflată în judeţul Harghita, în timp ce elevii antrenorilor Eugenia Alexe şi Dumitru Lungu au ales să meargă la Buşteni. „Am fost cazaţi în fosta tabără studenţească de la Izvorul Mureşului, unde am beneficiat de condiţii foarte bune. În grija mea s-au aflat 15 copii, o parte dintre ei din grupa de performanţa, iar ceilalţi din grupa de avansaţi. Au fost opt zile de pregătire, un cantonament menit să spargă monotonia, mai ales că în această perioadă nu am intra deloc în bazin. Zilnic am stat pe pârtie câte patru ore, pentru că schiatul reprezintă un mijloc excelent de pregătire fizică şi oxigenare naturală. Şi drumul de la tabăra l-am făcut tot pe schiuri, astfel că am lucrat mult pentru forţă şi rezistenţă, în special pentru picioare. În plus, am dezvoltat şi îndemânarea”, a spus Veronica Macovei, care a explicat şi felul în care antrenamentele pe schiuri influenţează evoluţie din bazin: „Clăparii, schiurile şi zăpadă solicită musculatura, în special la picioare, fapt care ajută mult brasiştii, iar doi dintre elevii mei, Atila Abibula şi Adrian Bejan sunt campioni naţionali la bras”. Pe lângă partea de pregătire, copii au avut parte şi de distracţie. „La finalul cantonamentului am organizat un concurs de schi, un slalom pe distanţa de 50 de metri, pe un traseu amenajat de administratorul pârtiei. A fost un real succes, chiar dacă unii dintre copii au pus pentru prima oară schiuri în picioare în această iarnă. În plus, am făcut şi alte activităţi, printre care un carnaval şi un concurs de cusut nasturi”, a adăugat Veronica Macovei.

ZECI DE KILOMETRI PE SCHIURI. Copiii pregătiţi de Eugenia Alexe şi Dumitru Lungu, majoritatea în vârstă de 9 şi 10 ani, au brăzdat pârtiile de la Buşteni, participând şi la un concurs de săniuş. „Am stat la Vila Şoimul din Buşteni, unde am avut condiţii excelente. Copiii au făcut cursuri de schi, au învăţat rapid şi s-au descurcat foarte bine, chiar şi la coborâre. În afară de timpul petrecut la schiat, drumul dus-întors dintre vilă şi pârtie însemna câte cinci kilometri, iar trei zile am fost şi dimineaţă şi după-amiază. A contat mult pentru rezistenţă şi forţă şi se simte deja la felul în care se prezintă în bazin. Am reuşit să-i mobilizez, acordându-le note zilnic, şi au tras cu toţii tare ca să obţină câte un 10”, a povestit Eugenia Alexe.