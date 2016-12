Cantonament reuşit pentru HCM

Pentru al treilea an consecutiv, HCM Constanţa şi-a început pregătirea de vară cu un stagiu de pregătire centralizată la Zlatibor. Situată în vestul Serbiei, la 230 de kilometri de Belgrad, micuţa staţiune aflată pe muntele denumit de localnici “Pinul Auriu” pare să fi oferit constănţenilor reţeta succesului. Aflat la o înălţime de 1.000 de metri, cantonamentul asigură liniştea necesară campionilor, care se pregătesc pentru un nou sezon, de foc. “Venim aici în fiecare an, pentru că avem condiţii foarte bune de cazare şi de pregătire, dar şi pentru tradiţie, întrucât, după fiecare stagiu de pregătire, am obţinut rezultate bune şi ne propunem să câştigăm titlul, Cupa României şi să trecem de grupe în Liga Campionilor”, a spus extrema dreaptă Laurenţiu Toma. “A fost un cantonament reuşit, am alergat foarte mult şi toţi băieţii s-au pregătit exemplar, pentru că ne aşteaptă un an foarte greu, în care pretenţiile sunt mari”, a adăugat extrema stânga George Buricea. “Nu ştiu dacă locul acesta ne-a purtat noroc, dar condiţiile de pregătire pe care le-am găsit sunt extraordinare. Băieţii s-au simţit foarte bine, s-au implicat total, nu am avut probleme cu accidentările, iar aceste lucruri îmi dau mari speranţe pentru viitor”, a completat antrenorul Ion Crăciun. Constănţenii vor susţine azi ultimele antrenamente din stagiul de pregătire din Serbia, urmând ca sâmbătă dimineaţa să plece spre Constanţa. Pe drumul de întoarcere spre casă, delegaţia HCM-ului se va opri la Novi Sad, unde va aduce un omagiu la mormântul fostului antrenor al campioanei României, Zoran Kurtes, decedat în condiţii tragice în primăvara anului trecut.

BĂICEANU, ÎN ISRAEL. Fostul jucător al HCM-ului, pivotul Silviu Băiceanu, şi-a dat acceptul pentru a evolua la campioana Israelului, Maccabi Rishon Lezion. Înţelegerea iniţială este valabilă pe o perioadă de două luni, cu prelungire de până la un sezon, dacă israelienii se vor califica în grupele principale din Liga Campionilor. Maccabi se află într-o grupă de calificare cu Metalurg (Macedonia), FH Hafnarfjardar (Islanda) şi Haslum HK (Norvegia), şi vor disputa turneul de calificare pe teren propriu, în perioada 3-4 septembrie. Câştigătoarea va merge în Grupa C, în care se află deja HCM Constanţa.