Capcane în ofertele turistice „chilipir”

Ca urmare a evenimentelor prezentate în mass-media în ultimele zile, referitoare la agenţia Your Next Holiday din Timişoara, care a înşelat un număr de cca. 50 de turişti, Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism (ANAT) precizează că administratorul societăţii, Jenica Clapa, a ofertat şi vândut pe piaţa turistică din Timişoara, Arad şi Cluj pachete turistice cu destinaţia Antalya la jumătate de preţ. „La plecările de săptămâna trecută nu a fost îmbarcat un grup de turişti, iar săptămâna aceasta, 20 de persoane au aflat că nu pot pleca în excursia mult aşteptată, întrucât agenţia de turism Your Next Holiday nu a plătit serviciile către tour-operator. Atragem atenţia turiştilor români să nu achiziţioneze oferte de tip „chilipir“ de la firme fantomă, deoarece asemenea oferte nu au un suport real pe piaţa turistică”, spune preşedintele ANAT, Corina Martin. Martin a adăugat că apartenenţa la asociaţia patronală ANAT reprezintă o premiză a seriozităţii agenţiei şi a calităţii serviciilor oferite. „De aceea vă sfătuim să alegeţi agenţiile de turism care au afişat logo-ul ANAT pe uşa sediului, precum şi bannerul cu sigla ANAT pe site”, a afirmat Corina Martin.