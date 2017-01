Capelă pentru tineri, în Mamaia

15:03:58 / 07 Aprilie 2014

lasa-ne baaaa

Baaaaa lasati constructia de biserici si faceti ceva in orasul asta ba animalelor. Spagoveanu si cu Mazare construiesc biserici...asta ne trebuia noua ca duceam lipsa de biserici...asfaltati dracu orasul , faceti parcuri , locuri de joaca pt copii nu biserici ca suntem satuli...dar se pare ca suntem un oras de credinciosi. Sunteti niste nenorociti fara creier. Si daca tot vreti sa faceti ceva faceti in Constanta nu in Mamaia. Mamaia nu e Constanta...Sa va fie rusine!!!!