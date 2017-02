Capitala mondială a tatuajelor s-a mutat în Caracas, Venezuela

Cine doreşte să-şi facă tatuaje, piercing-uri şi implanturi sau doar le admiră ar trebui să se afle, în acest weekend, în Venezuela, care este, de sâmbătă, capitala mondială a tatuajelor. Sute de artişti din toată lumea, dar şi oameni dornici să-şi picteze trupul după ultimele tendinţe au venit la Caracas pentru festivalul tatuajelor. Vedeta festivalului de la Caracas este germanul Rolf Buchholz: corpul lui este acoperit de tatuaje în proporţie de 90 la sută şi are nu mai puţin de 453 de piercing-uri - "E a doua oară când vin aici. Am fost şi anul trecut. E grozav, oamenii sunt aşa drăguţi. Este un spectacol pe cinste". Amatorii de tatuaje greu de imaginat, atât din punct de vedere grafic, cât şi în ce priveşte locul tatuat, au luat cu asalt show-urile demonstrative ale artiştilor faimoşi. Sunt operaţiuni de mare precizie, implanturi sub piele sau tatuajul pe globul ocular, unde o abatere de o zecime de milimetru poate avea consecinţe dezastruoase. Presa se ocupă pe larg de eveniment - mai ales pentru ineditul imaginilor, dar comentariile publicului sunt şi critice, pe alocuri. "Satanişti", "nebuni de legat" sunt doar câteva dintre etichetele primite de cei care îşi modifică radical corpul. Iar unii jurnalişti se întreabă cât le e de greu celor cu nenumărate piercinguri metalice să treacă prin scannerele de la aeroport.