Veste bombă: fabrica NOKIA de la Jucu se închide!

Acum trei ani, când firma finlandeză a anunţat că va transfera în România fabrica de echipamente de telefonie mobilă ne-am bucurat foarte tare. Era unul dintre primii investitori “strategici” care alegeau România pentru realizarea producţiei. Ne-a impresionat mai puţin faptul că finlandezii închideau fabrica de la Bochum, din Germania, şi aruncau în şomaj câteva mii de nemţi. Urma doar să li se plătească compensaţii. S-a burzuluit niţel şi Germania, atunci, am fost acuzaţi de “răpire” de investitori şi era chiar cât pe ce să iasă un scandal şi pe la Bruxelles, unde eram proaspăt sosiţi. Ne-am zis, ca şi alţii, că economia de piaţă are regulile ei şi că nimeni nu-i poate împiedica pe finlandezi să găsească soluţii mai ieftine şi mai profitabile. Or, la ora aceea, România era una dintre ele. Locaţia Nokia de la Jucu a fost o poveste de succes. Li s-au oferit finlandezilor toate condiţiile cerute, în parcul industrial. Au fost scutiţi de taxe şi impozite pe o perioadă determinată. În doi ani, finlandezii au angajat peste 3.500 de oameni şi doreau să depăşească cifra de 4.000. În ianuarie 2008 s-a produs primul telefon marca “Jucu”. Până în februarie 2011 s-a atins milionul de telefoane produse. Nokia a devenit unul dintre cei mai importanţi exportatori din economia românească. În ciuda crizei, lucrurile mergeau parcă unse, iar unele semnale, referitoare la “exploatarea” angajaţilor, au trecut neobservate. Până când, de curând, au început să se audă rumori, iar oamenii au fost cuprinşi de îngrijorare. Or – conform devizei - zvonurile sunt antemergătorii veştilor proaste: Nokia se închide.

Finlandezii au ajuns la concluzia că-i costă prea mult mâna de lucru, în condiţiile unei concurenţe tot mai acerbe şi, ca atare, vor muta din nou fabrica. În Moldova. Unde mâna de lucru e ieftină, iar autorităţile le-au promis facilităţi, ca unui investitor strategic…

Ion Raţiu avea o vorbă: “Capitalul este laş! Fuge de unde nu se simte confortabil şi în siguranţă!” Să ne supărăm pe finlandezi? Nici vorbă. Ei sunt nişte capitalişti adevăraţi, iar Nokia nu e o fundaţie de caritate. Se va duce în Moldova. Când vor constata că şi acolo lucrurile se complică, pleacă mai departe, prin Asia.

Aşa cum n-ar fi trebuit să ne bucurăm când i-au lăsat baltă pe nemţi, n-ar trebui să ne întristăm nici acum, ci să ne gândim că doar capitalul românesc ne poate oferi mai multă siguranţă. Dar nici aceea totală. Pentru că, indiferent de originea sa, acesta e laş!