Capitalul FNGCIMM va fi majorat

Capitalul social al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri va fi majorat în acest an cu 223 milioane de lei (circa 50 milioane de euro), a declarat preşedintele Fondului, Aurel Şaramet. „Majorarea de capital ne-a fost aprobată prin lege şi în următoarele zile vom fi capitalizaţi, probabil nu satisfăcător, dar ne va da posibilitatea să continuăm să susţinem firmele şi în acest an care nu va fi uşor”, a spus Şaramet. El a arătat că, în perioada următoare, va fi alocată 70% din majorarea de capital, iar restul sumei va fi livrată trimestrial, aşa cum prevede legea. „Facem demersuri pentru o nouă majorare de capital. Cu această nouă majorare vom putea susţine credite de peste un miliard de euro şi doar pentru fonduri structurale avem nevoie să susţinem două miliarde de euro. Vom cere o majorare cel puţin la nivelul deja aprobat pentru acest an”, a spus Şaramet. FNIGCIMM are un capital de 66 milioane de euro.