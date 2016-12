Căpitan US Marine Corps, în faţa Curţii Marţiale

Un căpitan din cadrul US Marines Corps a fost trimis în faţa Curţii Marţiale, pentru o presupusă implicare în scandalul provocat de o înregistrare video difuzată pe Internet, în care militari urinau pe cadavrele a trei afgani. ”Căpitanul James Clement va fi judecat pentru neîndeplinirea atribuţiilor şi comportament nedemn pentru un ofiţer şi un gentleman”, a anunţat, luni, US Marines Corps. Justiţia îi reproşează că nu i-a împiedicat pe bărbaţii aflaţi sub comanda sa să profaneze cadavrele celor trei afgani.

Faptele au avut loc la 27 iulie 2011, în cadrul unei operaţiuni împotriva insurgenţilor talibani în districtul Musa Qala, în Helmand, sud-vestul Afganistanului, însă acestea au fost făcute publice abia la 11 ianuarie, odată cu apariţia unei înregistrări video pe Internet. În înregistrarea video, patru tineri militari din cadrul unei unităţi de elită a unui batalion US Marines Corps apar glumind în timp ce urinau pe trei cadavre însângerate ale unor afgani. Imaginile, care au făcut înconjurul lumii, i-au oripilat pe principalii oficiali politici şi militari americani, ”consternaţi de un act lamentabil”, conform declaraţiilor secretarului Apărării din acel moment, Leon Panetta. De asemenea, militarii implicaţi în acest scandal sunt anchetaţi sau au fost condamnaţi. Un sergent a fost retrogradat, iar altor participanţi le-au fost aplicate sancţiuni administrative. Ei fac parte dintr-o unitate de trăgători de elită din cadrul Batalionului 3 al Regimentului 2 US Marines Corps, cu baza la Camp Lejeune (North Carolina).

La câteva zile după difuzarea înregistrării video, un militar afgan în vârstă de 21 de ani a deschis focul asupra unor militari francezi care antrenau trupe afgane, ucigând cinci dintre ei şi rănind alţi aproximativ 15. Trăgătorul şi-a motivat actul prin vizionarea înregistrării video în care puşcaşi marini americani erau surprinşi urinând pe cadavre. Incidentul a grăbit anunţarea retragerii armatei franceze din Afganistan.