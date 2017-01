“Căpitanul” constănţenilor se mută în Ghencea

La 34 de ani, Mihai Guriţă a primit şansa de a se lupta pentru cucerirea titlului de campion. Atacantul Farului va evolua în sezonul viitor pentru Steaua Bucureşti şi speră să cîştige pentru prima oară în carieră cel mai important trofeu din fotbalul românesc. Transferul său s-a parafat ieri dimineaţă, cînd FC Farul, reprezentată de directorul tehnic Ion Marin, şi gruparea din Ghencea, în numele căreia a negociat directorul executiv Valeriu Argăseală, au parafat documentele necesare. “Nu mai este nevoie decît de semnătura jucătorului pe contract. Mă bucur pentru Guriţă, pentru că merita să ajungă la o echipă de talia Stelei”, a explicat Ion Marin. Atacantul va ajunge în această dimineaţă în capitală şi va semna un contract pe un an cu Steaua, cu posibilitate de prelungire pentru încă un an. Extrem de fericit, Guriţă a mărturisit că îşi doreşte ca la Steaua să pună umărul la cucerirea titlului naţional în sezonul viitor şi să ajungă în grupele Ligii Campionilor. “Transferul meu la Steaua s-a rezolvat. Mă bucur că voi juca alături de fotbalişti deosebiţi, precum Dică sau Rădoi şi sper să pot ajuta echipa să obţină un nou titlu de campioană şi a doua participare consecutivă în grupele Ligii Campionilor. Voi munci la fel de mult, ca să joc cîţiva ani buni pentru Steaua. Am o viaţă ordonată, nu beau, dar în seara aceasta cred că o să fac o excepţie. O să mă îmbăt de bucurie că la vîrsta mea am ajuns la Steaua. Nu puteam avea un final de carieră mai frumos ca acesta. Cînd mă las de fotbal, vreau un post de conducere la Farul”, a spus proaspăta achiziţie a vicecampioanei României. În schimbul lui Guriţă, gruparea de pe litoral nu va primi niciun jucător, în ciuda propunerii steliştilor. Conform patronului echipei din Ghencea, Gigi Becali, Steaua a oferit 100.000 de euro clubului constănţean pentru a-i da dezlegare fotbalistului.

Cantonament în Austria

Chiar dacă numele noului antrenor al Farului nu a fost încă anunţat, conducerea clubului constănţean a stabilit programul de pregătire din această vară. Reunirea lotului este stabilită pentru 11 iunie, urmînd ca în prima săptămînă să se facă un stagiu de readaptare la efort la Constanţa. Apoi se va pleca într-un cantonament în ţară, cel mai probabil la Sinaia, destinaţia putînd fi schimbată în cazul în care temperaturile vor fi ridicate. După o nouă perioadă de pregătire pe litoral, “rechinii” se vor muta în Austria, unde vor rămâne în perioada 1-15 iulie, urmînd să dispute mai multe jocuri de verificare. Ultimele două săptămîni înaintea debutului Ligii I, programat pe 28 iulie, vor fi petrecute la Constanţa, unde Vlas şi compania vor susţine şi cîte partide amicale.

În privinţa antrenorului, o decizie definitivă se va lua în cursul acestei săptămîni, sîmbătă fiind programată şedinţa Comitetului Director al grupării constănţene. Ieri, Basarab Panduru era aşteptat la Constanţa, dar tehnicianul care a condus pe Farul în ultimul sezon are şanse mici să fie păstrat în funcţie. Cel mai probabil, în locul său va fi instalat Constantin Gache, actualul antrenor al Deltei Tulcea purtînd tratative deja în acest sens cu oficialii “rechinilor”.