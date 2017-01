Capitolul final din seria „Resident Evil“ ia cu asalt cinematografele

Cea de-a șasea și ultima parte din seria de filme horror 'Resident Evil' se numără printre premierele cele mai importante ale acestui sfârșit de săptămână alături de filmul 'A Dog's Purpose', relatează vineri EFE. Milla Jovovich intră din nou în pielea personajului Alice în 'Resident Evil: The Final Chapter', un film în regia responsabilului maxim al seriei, Paul W.S. Anderson, care îi mai are în distribuție pe actorii Ali Larter, Iain Glen, Ruby Rose și cubanezul William Levy. Înfruntând din nou hoarda de zombi care o vânează, Alice este nevoită să se întoarcă în Racoon City pentru a da lupta finală împotriva Umbrella Corporation.

Dennis Quaid, Britt Robertson și Josh Gad fac parte din distribuția filmului pentru întreaga familie 'A Dog's Purpose' al regizorului Lasse Hallström ('Chocolat', 2000). Filmul relatează povestea unui câine și reîncarnarea sa în mai multe corpuri alături de diferiți stăpâni.

'A Dog's Purpose' este precedat de o polemică suscitată în ultimele zile de divulgarea unui video în care se arată presupusa maltratare a unui câine în timpul filmărilor și care a provocat critici din partea mai multor organizații de apărare a animalelor.

Cu premiere limitate sunt lansate pe ecrane și filmele 'Un Padre No Tan Padre' și 'The Salesman'. În regia lui Raúl Martínez, comedia latino-americană 'Un Padre No Tan Padre' îi are în distribuție pe actorii Héctor Bonilla, Eduardo Tanus și Jacqueline Bracamontes. Subiectul filmului se axează pe ciocnirea dintre două generații între un tată sever și fiul său care duce un stil de viață prea relaxat.

Lungmetrajul iranian 'The Salesman', candidat la premiul Oscar pentru cel mai bun film străin, este regizat de Asghar Farhadi ('A Separation', 2011) și îi are în distribuție pe actorii Taraneh Alidoosti și Shahab Hosseini.

'The Salesman', care a fost recompensat la Festivalul de la Cannes cu premiile pentru cel mai bun scenariu și cel mai bun actor, prezintă povestea unui bărbat care devine dintr-o persoană atentă și amabilă un om violent și machist în urma unui incident.

Acest film a atras atenția mass-media de la Hollywood după ce protagonista filmului, actrița Taraneh Alidoosti, a anunțat că nu va participa la ceremonia de decernare a Oscarurilor, în semn de protest față de restricționarea vizelor pe care o preconizează noul președinte al SUA, Donald Trump.