Căpşunile îşi schimbă culoarea

În căutarea unor soiuri de fructe cu aspect cât mai original, cercetătorii horticultori de la Universitatea Cornell din SUA au creat un soi de căpşuni surprinzător prin culoarea sa vişinie întunecată. Noul soi a primit numele Purple Wonder şi este unul cu căpşuni foarte dulci, cu o aromă intensă şi un conţinut mare de antioxidanţi, benefici pentru sănătate. În plus, are şi o înfăţişare interesantă, prin culoarea închisă a fructelor, culoare care se regăseşte şi în interior. Căpşunile Purple Wonder şi-au făcut debutul la o mare expoziţie internaţională de horticultură de la Philadelphia. Universitatea Cornelll, unde a fost obţinut soiul, a încheiat un acord în exclusivitate cu o firmă specializată, W. Atlee Burpee Co., pentru comercializarea seminţelor de căpşuni din acest soi.