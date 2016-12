Captură: 5.000 de pachete de țigări de contrabandă

10:34:40 / 16 Septembrie 2014

Poate veti folosi intotdeauna caini in controlul vamal , ca altfel fraierii de constanteni fac conturile moldovenilor grase, grase, iar ei doar se imbolnavesc !

In sfarsit scrieti ca exista caini la politistii de frontiera si ca acest caine nu are bete in nas si ca si-a facut treaba ! Poate stapanii lui nu si-o fac de fiecare data, dar un caine e imposibil sa nu detecteze ( adica sa simta) mirosul de tutun !!!