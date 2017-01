Captură de proporţii! Droguri şi ţigări de contrabandă la CET!

Acţiune de amploare efectuată, vineri dimineaţă, în zona pieţei din cartierul CET, pentru combaterea traficului cu ţigări de contrabandă. Operaţiunea organizată de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, cu ajutorul ofiţerilor Gărzii de Coastă, a vizat nouă persoane. În cadrul acestei misiuni, oamenii legii au efectuat opt percheziţii domiciliare în municipiul Constanţa, existând bănuiala că la adresele respective sunt depozitate ţigări de contrabandă şi alte produse accizabile. Aşa cum era de aşteptat, rezultatele nu au întârziat să apară... În locuinţele suspecţilor au fost găsite 16.800 de ţigarete, mărcile „Viceroy”, „Rubi” şi „Regal”, aduse din Ucraina şi din duty-free-uri, şase post-it-uri pe care indivizii păstrau evidenţele unor tranzacţii dubioase, 5.000 de euro şi 32.679 de lei. Totodată, oamenii legii au confiscat şi un autoturism marca BMW, a cărui valoare a fost estimată la 15.000 euro. La domiciliul unuia dintre suspecţi, poliţiştii au găsit şi o cantitate impresionantă de etnobotanice. Poliţiştii de frontieră spun că au confiscat, în total, 2,325 kg de produse susceptibile a avea efecte psihoactive. „O cantitate însemnată era deja ambalată în pliculeţe, cel mai probabil în vederea comercializării. În imobilul suspectului a fost găsit şi un cântar electronic, de mare precizie, care a fost folosit la porţionarea substanţei“, a declarat procurorul de caz, Zarafina Puiu, din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa. Plecând de la această descoperire, oamenii legii au făcut încă o percheziţie. În timpul verificărilor, anchetatorii au găsit trei ţigări cu marijuana, care îi aparţineau nepotului suspectului.

DECLINARE În cazul etnobotanicelor, procurorii au disjuns cauza şi au sesizat Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, Serviciul Teritorial Constanţa. Cercetările sunt efectuate sub aspectul comiterii infracţiunilor prevăzute de Legea privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile a avea efecte psihoactive şi Legea privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri. În cazul ţigărilor de contrabandă, procurorii cercetează în stare de libertate nouă persoane, sub aspectul comiterii infracţiunilor de deţinere de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializare pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, respectiv deţinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea bunurilor şi a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, cunoscând că acestea provin din contrabandă şi speculă.