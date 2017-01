Captură-record de heroină la New York

Circa 70 kg de heroină provenind din Mexic, cu o valoare de piață de 50 de milioane de dolari, au fost confiscate în cartierul Bronx din New York, au anunțat, marți, autoritățile americane, precizând că este vorba despre o captură-record pentru statul New York. Este cea de-a patra cea mai mare captură de heroină din SUA. Doi traficanți au fost arestați, printre care și șeful presupus al rețelei, Jose Mercedes, fiind confiscate și o armă de foc și două milioane de dolari cash. Drogurile erau ascunse într-o mașină aflată într-o parcare privată din apropierea unui parc, lângă școala Horace Mann, unitate de învățământ privat reputată în SUA. Heroina era împărțită în 70 de pachete etichetate Rolex, într-un compartiment secret sub pardoseala unui Chevrolet Suburban, unde se mai aflau și 24.000 de dolari. Cele două milioane de dolari și arma de foc au fost găsite sub podeaua unui apartament legat de grupul de traficanți.

Șeful presupusei rețele, Jose Mercedez, de 46 de ani, a fost arestat duminică, alături de un complice, Yenci Cruz Francisco, de 19 ani, care la momentul arestării tocmai pornea automobilul Chevrolet Suburban. Cei doi au fost inculpați luni pentru trafic de droguri și sunt în prezent în detenție. Alți doi suspecți, printre care fiul lui Mercedes, au fost arestați în noiembrie, potrivit autorităților. Rețeaua lui Mercedes era principala sursă de heroină pentru utilizatorii din New York și din statele apropiate Connecticut, Massachusetts, Pennsylvania și Rhode Island. Grupul era aprovizionat lunar de la Culican, în Mexic, sector controlat de cartelul Sinaloa. Autoritățile americane au avertizat în mai multe rânduri în privința creșterii consumului de heroină în SUA. Numărul deceselor provocate de supradoze a crescut cu 45% între 2006 și 2010, iar cantitatea de drog confiscată în fiecare an la frontiera mexicană a crescut de aproape patru ori între 2008 și 2012.