Capul lui Dunca noi vrem!

Tinerii constănțeni au inițiativă și își cer drepturile. Ca de obicei, însă, glasul lor este ignorat. Federația Tinerilor din Constanța a reacționat acum trei luni considerând sfidătoare menținerea lui Marius Dunca la Ministerul Tineretului și Sportului. Astăzi, Federația Tinerilor din Constanța împreună cu Asociația Elevilor din Constanța și Asociația Studenților din Constanța au cerut prim-ministrului Mihai Tudose să propună revocarea lui Dunca. Potrivit unui comunicat al Federației Tinerilor, în aceste trei luni, au avut loc mai multe întâlniri cu Marius Dunca și cu alți funcționari din cadrul ministerului pentru a rezolva probleme punctuale, dar niciuna dintre problemele semnalate nu a fost rezolvată. „Legea tineretului nici acum nu este gata deoarece a primit foarte multe critici din partea ministerelor avizatoare. Mai mult, aceasta a fost trimisă la Consiliul Economic și Social pentru a fi retrasă fiindcă se trimisese o formă neavizată. Totodată, această nouă lege nu rezolvă în niciun fel problemele tinerilor și nici nu oferă măcar un cadru pentru rezolvare, fiind la fel de inutilă precum legea în vigoare (legea 350/2006). Aceasta nu respectă nici măcar Strategia de descentralizare“, se arată în comunicat.

FĂRĂ CENTRU DE CONSILIERE LA CONSTANȚA

Au trecut 9 luni de când Dunca a preluat funcția de ministru și nimic nu poate justifica faptul că nici până în prezent Regulamentul pentru punerea în aplicare a Legii nr. 146/2002 privind fundațiile pentru tineret nu a fost elaborat și aprobat. În lipsa unui asemenea regulament, nicio fundație pentru tineret din România nu poate funcționa legal. „Nu am văzut concretizată nicio măsură din programul de guvernare cu privire la tineri (nu s-au înființat centre comunitare pentru tineret, nu s-au făcut demersuri în privința politicii locuirii pentru tineri, etc.). De exemplu, în Constanța nu există niciun centru de orientare și consiliere, conform Legii 333/2006, deși este obligatoriu ca în fiecare județ să existe un astfel de centru în subordinea MTS/DJST“, precizează Alexandru Bajdechi, președintele Federației. Așadar, soluția pare a fi remanierea ministrului, deși, din experiența trecutului, nimic nu garantează faptul că cineva din minister își va bate capul cu probleme de genul acesta. „Este anormal să menții o persoană într-o funcție publică dacă acesta nu duce la îndeplinire Programul de guvernare. Am solicitat prim-ministrului Mihai Tudose remanierea domnului Dunca” a declarat Alexandru Bajdechi.