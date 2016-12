Capul unei reţele de hackeri, propus spre arestare în lipsă

• RAMIFICAŢII ÎN ÎNTREAGA LUME • Direcţia pentru Investigarea Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) Constanţa a formulat, vineri, propunere de arestare preventivă în lipsă pentru doi bărbaţi din Constanţa, acuzaţi de comiterea mai multor infracţiuni informatice. Sorin Stici, zis Motanu şi Lion Cristian Enache, au fost citaţi de numeroase ori pentru a se prezenta la audieri, însă cei doi nu au răspuns solicitărilor procurorilor, motiv pentru care anchetatorii au propus arestarea lor în lipsă, ce se va judeca luni. Procurorii susţin că Sorin Stici ar fi capul reţelei de hackeri care are ramificaţii în întreaga lume, însă au fost prinse numai 12 persoane din Constanţa, dintre care zece sunt arestate. În prezent, oamenii legii au informaţii că Sorin Stici şi Lion Cristian Enache sunt fugiţi din ţară şi se sustrag urmăririi penale. Reamintim că, în perioada 2007-2009, Daniel George Bădilă, Ştefan Miron, Ionuţ Mihai, Adrian Mocanu, Adrian Alexandru Vişan, Viorel Enache, Constantin Stici, Etem Arif, Birdal Osman, Ionuţ Rizea, Osman Birdal şi Ionuţ Vişan sunt acuzaţi că au creat mai multe clone ale unor pagini web aparţinând „Bank of America”, după care au trimis către clienţii instituţiei bancare e-mail-uri prin care le solicitau acestora să acceseze un link şi să completeze un formular cu toate datele cerute (nume, data naşterii, adresa de domiciliu, număr de telefon, număr card, Social Security number, data expirării, Card Verification Value şi codul PIN). Pentru a-şi determina victimele să le dea informaţiile confidenţiale, membrii reţelei le trimiteau acestora înştiinţări false referitoare la anularea sau restricţionarea accesului la conturile lor bancare. Cei care au căzut în capcană au avut apoi surpriza de a descoperi că au rămas fără niciun dolar în cont. Potrivit procurorilor DIICOT, după ce făceau rost de datele respective, membrii reţelei efectuau transferuri frauduloase online, prin sistemul Western Union. Sumele erau ridicate de alţi indivizi implicaţi în această afacere, de la ghişeele Western Union din Constanţa, Viena, Munchen şi Praga. Valoarea prejudiciului pe care gruparea a provocat-o se ridică la suma totală de 1.000.000 de euro.

• CERERI DE ELIBERARE RESPINSE • Tribunalul Constanţa a respins, vineri, cererile de eliberare provizorie sub control judiciar înaintate de patru dintre hackeri: Etem Arif, Adrian Mocanu, Constantin Stici şi Daniel George Bădilă. Procurorul de şedinţă a afirmat că cei 12 acuzaţi au făcut peste 80 de cereri de eliberare în numai două luni, toate fiind respinse de instanţă. „De 20 de ani sunt taximetrist şi nu am fost niciodată pericol public. Vreau să fiu liber ca să petrec Paştele turcesc, care se apropie, în familie”, a spus Etem Arif. Adrian Mocanu a cerut să fie lăsat liber întrucât este student în anul I la Facultatea de Informatică şi până pe 15 septembrie îşi mai poate salva anul şcolar. „Sunt singurul sprijin financiar al familiei, am un copil de doi ani şi un credit bancar ipotecar pe care nu l-am mai plătit de 123 de zile şi risc să pierd casa. Sunt administratorul SC Aquadream SRL Constanţa, care desfăşoară comerţ cu amănuntul şi gestionar al SC Galon As SRL Constanţa”, a zis şi Daniel George Bădilă în faţa instanţei.