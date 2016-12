Caracatița Băsescu - Justiție, în stenograme cu clanul Bercea

07:28:53 / 20 Iunie 2014

o societate decadenta

Acest caz aduce in discutie o situatie generala existenta in Romania , situatie legata de ceea ce numim burghezie , si elita . Burghezia romaneasca aparuta dupa 1989 , provenita in majoritate din activistii de rang superior ai regimului communist , a demonstrate ca este egoista , rapace si fara constiinta civica . Nu are generozitate , nu are carcter ,nu are tinuta . Nu vom exemplifica , deoarece se cunosc destule asemenea cazuri inclusive cel de astazi . Atatia oameni cu situatii inalte in societate , in stat sau cultura se comporta dupa bataia vantului , si dau dovada unei comportari scandaloase si dezgustatoare . Nu doar in lumea politica ci si in multe alte domenii, culturale , de afaceri etc gasim exemplele cele mai nedemne pentru a pastra sau castiga o anumita situatie . In asa zisa burghezie romaneasca se intra prea usor . Lipsa de demnitate este infioratoare . Oameni cu o pozitie sociala si politica de nivel inalt ,frecventeaza medii si oameni care-i pot compromite chiar fara sa comita direct vreo faradelege . Avem in societatea romaneasca un amestec de trivialitate si promiscuitate dezgustatoare . Nume de oameni cu pretentii de mari politicieni sau intelectuali , alaturi de milionarii si baronii care stapanesc tara , alaturi de interlopi de mafioti . In Romania este admis ca oricine poate ajunge orice . Nu ne surprinde faptul ca acesti parveniti nu au sentimental intim si adanc al inegalitatii create de merit si valoare . Relatiile de rudenie , nepotismul , plagiatul , lipsa de selectie ,coruptia , hotarasc soarta multora , gata sa serveasca orice cauza . Toate au consecinta tragica asupra moralei , a cinstei , a relatiilor in familie si societate .