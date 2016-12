Caracatiţa „Adamescu“ - corupţie ca-n filmele de la Hollywood

19:01:26 / 26 Mai 2014

ROMANUL ESTE UN LAS DIN FIREA LUI , DE ACEIA AU AJUNS SA NE CALCE TOTI DICTATORII COMUNISTI IN PICIARE , CARE MAI VOR SI VOTATI , HUOOOOOOOOOOOOOOOOOO .

PAI BASESCU A CONDUS DOAR 10 ANI , DAR JAFUL CEL MARE, AL ROMANIEI , SA DAT IMEDIAT DUPA REVOLUTIA DIN 89,PE ATUNCI SAU PERINDAT , ILIESCU PRESEDINTELE ROMANIEI SI MULTI SUB ORDINEA LUI , CA PRIM MINISTRI , CIORBEA , PETRE ROMAN , CIND A ADUS MINERIADA SI A BATUT SI OMORIT OAMENII CU LANTURILE , TRECEAI PE STRADA SI TE LUA LA OMOR IN FRUNTE CU CRIMINALUL DE COSMA , CHEMATI DE ION ILIESCU SI PERTE ROMAN CARE ERA PRIM MINISTRU , ASTA SA INTIMPLAT INAINTE DE A LUA BASESCU CA PRESEDINTE , DECI TOT CRIMINALII ASTIA II VOTATI? ORI AVEM MEMORIA SCURTA , ORI TINERII DE AZI NICI NU SE NASCUSERA SI NU STIU CE VREMURI SI VITA DE CACAT NE-A OFERIT FESENEUL , LUI ILIESCU ,TRANSFORMAT IN PESEDE , ISTORIA ESTE SCRISA CU SINGELE NOSTRU VARSAT , DE CALAII ACESTUI NEAM , COMUNISTI DICTATORI CRIMINALI , NUMITI MAI NOU USELE.