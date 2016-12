Caracatița din spatele petrecerilor de Balul Bobocilor! Părinții sunt disperați!

După cum scriam încă dinainte să înceapă anul școlar, firmele care organizează evenimente în Constanța au programat deja petrecerea de Balul Bobocilor, care va avea loc în clubul Ego, din stațiunea Mamaia, pe 3 octombrie. La fel ca și anul trecut, părinții se tem că Balul Bobocilor se va termina cu elevi la spital în comă alcoolică, sub influența unor substanțe psihotrope sau care vor lua parte la scandaluri. Una dintre reprezentantele Asociației de Părinți din cadrul Liceului Teoretic ”Lucian Blaga” din Constanța, Raluca Tincu, a apelat la presă pentru a rezolva problema Balului Bobocilor care are loc în fiecare an, sperând să schimbe situația. ”În primul rând, față de anul trecut, când au fost organizate săptămânal astfel de evenimente, anul acesta se desfășoară doar unul, adresat tuturor liceelor (probabil din disperarea organizatorilor de a strânge cât mai mulți bani sau de frica să nu se întâmple ce s-a întâmplat și anul trecut). Pe evenimentul de pe pagina de Facebook, organizatorii susțin că balul începe la ora 20.00, odată cu startul concursului de Miss & Mister, apoi va continua cu o petrecere până la ora 24.00, timp în care NU se vor consuma, teoretic, băuturi alcoolice, DOAR că după miezul nopții va fi un after party unde rămâne cine vrea, cu băutura la liber, iar organizatorii NU mai răspund pentru ce se întâmplă (cheița folosită pentru a nu mai răspunde legal pentru ce se întâmplă în club)!”, spune alarmată mama.

OBLIGAȚI SĂ CUMPERE ALCOOL Aceasta explică faptul că, pentru rezervarea unei mese în club, elevii trebuie să cumpere și, implicit, să consume alcool, consumația minimă la masă fiind între 500 și 1.000 de lei (sucuri, energizante și 2 sticle de alcool). ”Este incredibil ce piramidă au construit pentru a vinde bilete și a se ascunde de profesori și direcțiune. Organizatorii balului își aleg cei mai cunoscuți elevi din liceele din oraș, cărora le promit procent din vânzarea biletelor (un bilet costă între 30 și 40 de lei). La rândul lor, elevii își formează echipe pe care ei le numesc „săgeți“ și vând în tot liceul, la toate clasele, bilete la Balul Bobocilor. Un alt aspect pe care părinții trebuie să îl ia în calcul atunci când le dau voie copiilor lor să participe la bal este faptul că niciun cadru didactic nu ia parte la petrecere, așa că elevii sunt total nesupravegheați.

ASOCIAȚIAANTIDROG AVERTIZEAZĂ! Asociația Tomis Antidrog (ATA) Constanța trage un semnal de alarmă cu privire la organizarea și desfășurarea petrecerilor de Balul Bobocilor, care, din păcate, pun în pericol viața tinerilor. ”Balul Bobocilor este pe cale să înceapă și este dureros că pentru a obţine o masă într-un club eşti obligat să consumi, altfel rămâi în picioare sau pleci. Ce poţi consuma în club? Pe toate mesele sunt sticle de tărie ce îndeamnă tinerii la consum, altfel nu ai acces la o masă. Și iată cum apar tragediile… tinerii se grupează, deoarece și această tărie este destul de scumpă, dar își doresc foarte mult să participe la faimosul eveniment și nu conştientizează că băutura consumată în exces poate conduce până la deces”, au anunțat reprezentanții ATA. Aceștia atrag atenția că astfel de petreceri pot fi startul unui derapaj în ceea ce privește consumul de alcool și alte substanțe interzise, mai ales în perioada adolescenței.

Ce spune Inspectoratul Școlar Județean?

Inspectoratul Școlar Județean Constanța a anunțat că astfel de petreceri nu sunt organizate de unitățile școlare și nici cu implicarea instituției. ”Aceste petreceri nu sunt organizate de unitățile de învățământ, iar firmele nu au voie să vândă bilete în școli. Organizatorii evită să mai folosească sintagma ”Balul Bobocilor” și le denumesc ”Toamna Bobocilor”. Noi nu avem un parteneriat cu aceste firme, iar profesorii nu participă la petreceri. Părinții ar trebui să decidă dacă le permit minorilor să meargă în club, căci despre asta este vorba în final”, a declarat inspectorul școlar general din cadrul ISJ, prof. Gabriela Bucovală.

