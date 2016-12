Carambol cu trei mașini și... un pieton

22:51:18 / 12 Decembrie 2014

Pe cand si in Romania asigurari in functie de cum conduci?!! In alte state iti creste asigurarea si daca ai amenda pt viteza. Caz concrect, 2 suspendari de permis si 6 amenzi de viteza in 2 ani si i-a cresut asigurarea la 105 mii, da da , mii de dolari pe an, daca mai vrea sa conduca. In acel moment sa vezi ce se cumintesc si 'jmecherii'. Si se poate fara politie pe strada sa te streseze, fara nervi, se calmeaza toata lumea, numai legea sa fie schimbata. Si chiar daca sa te angajezi, nu te mai ia nimeni.