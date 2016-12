Carambol rutier cu o maşină de Poliţie

O maşină a Secţiei 2 Poliţie a fost implicată, în noaptea de marţi spre miercuri, într-un accident rutier petrecut în jurul orelor 03.00, în zona Capitol, din centrul Constanţei. Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa (IPJ) spun că echipajul aflat la bordul dubei marca Volkswagen, înmatriculată MAI 19128, se deplasa pe bulevardul Mamaia, în urmărirea unui autoturism la bordul căruia se afla un hoţ. Autoutilitara Poliţiei a pătruns în intersecţia din zona Capitol pe culoarea roşie a semaforului şi a intrat în coliziune cu o maşină marca Audi, cu numărul de înmatriculare CT 90 SSV, condusă, pe bulevardul Tomis, de Vasile Taşu, de 26 de ani, din Constanţa. În urma impactului, Audi-ul a fost proiectat într-un Logan condus de Ionuţ Mona, de 23 de ani, în aceeaşi direcţie de mers, în vreme ce Volkswagen-ul Poliţiei a părăsit carosabilul, a rupt un gard metalic şi s-a oprit pe o peluză de pe trotuar. Din fericire, carambolul rutier nu s-a soldat cu victime. „Maşina de poliţie avea semnalele acustice şi luminoase pornite în momentul în care a intrat în intersecţie, pentru că se afla în misiune. Ceilalţi participanţi la trafic ar fi trebuit să oprească şi să-i dea prioritate. Lucrătorii Secţiei 2 surprinseseră, în flagrant, doi indivizi care spărseseră o maşină. Pe unul dintre ei ei au reuşit să-l reţină. Al doilea a fugit, iar agenţii au pornit pe urmele lui. În cele din urmă şi al doilea individ a fost depistat”, a declarat sinsp. Radu Croitoru, purtătorul de cuvânt al IPJ Constanţa. Ceilalţi doi şoferi implicaţi în accident susţin, însă, că oamenii legii au declanşat semnalele acustice abia în momentul în care au intrat în intersecţie. „Aveam verde la semafor. Am plecat de pe loc şi, în intersecţie, am văzut duba Poliţiei, care a pornit abia atunci semnalele. Nu am mai avut ce să fac şi m-a lovit din lateral”, a declarat Vasile Taşu, şoferul Audi-ului. La testarea conducătorilor auto cu aparatul Drager, poliţiştii de la Rutieră au constatat că aceştia nu consumaseră băuturi alcoolice înainte de a se urca la volan. Oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili împrejurările exacte în care a avut loc evenimentul rutier.