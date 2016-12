Carambol rutier în Mamaia

“Sunt femeie şi n-am instinctele unui bărbat!”. Aceasta este explicaţia halucinantă pe care a dat-o, vineri după-amiază, o şoferiţă care a provocat un carambol rutier în staţiunea Mamaia. Accidentul, în care au fost implicate patru autoturisme, s-a petrecut în jurul orei 14.00, în zona “Aqua Magic”. Cu o sinceritate ieşită din comun, femeia, care este taximetristă, a mărturisit că totul s-a petrecut din vina ei. Aceasta se deplasa pe bulevardul Mamaia, la volanul unui autoturism marca Chevrolet, cu numărul de înmatriculare CT 04 MOK, dinspre oraşul Năvodari către Constanţa. “Mergeam pe banda nr. 2 şi din spate se apropia un Mercedes care avea viteză foarte mare. Mi-a făcut semn cu farurile să mă dau la o parte, m-am speriat şi am tras, probabil, prea tare de volan, pentru că a început maşina să îmi joace pe şosea. Nu am mai putut să o controlez deşi am încercat, ca să nu fac vreun accident, Doamne fereşte! Am lovit taxiul care mergea regulamentar, pe banda nr. 3, în acelaşi sens. M-am speriat! O clipă de neatenţie cam mare… Eu sunt vinovată pentru tot... Sunt femeie şi n-am instinctele unui bărbat”, a declarat Simona Şeclău. În urma impactului, taxiul acroşat de şoferiţă a fost proiectat pe contrasens, unde a intrat în coliziune cu un autoturism marca Dacia Logan. În urma impactului, Loganul s-a răsturnat pe carosabil şi a lovit un autoturism marca Toyota, care a ieşit în clipele următoare în decor şi s-a proptit într-un copac.

MAŞINĂ RĂSTURNATĂ În urma coliziunii în lanţ, şoferul taxiului, două pasagere, dar şi bărbatul care conducea Loganul au fost răniţi. “Eu avem viteză redusă, dar m-a lovit în plin. Noroc că am avut centura de siguranţă şi că a sărit airbag-ul. Nu am avut cum să redresez autoturismul şi m-am răsturnat imediat. M-au ajutat nişte băieţi să ies din maşină. M-am lovit şi la spate, şi la cap. Am permis de 40 de ani şi nu mi-am imaginat că se poate întâmpla aşa ceva…”, a spus şoferul Loganului. Mai multe echipaje de poliţie şi ambulanţe s-au deplasat, în scurt timp, la locul impactului. Poliţiştii de la Rutieră i-au testat pe şoferi cu aparatul Drager şi au constatat că aceştia nu consumaseră alcool. Victimele au fost transportate la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. Oamenii legii au pornit o anchetă pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.