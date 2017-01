Carambol rutier provocat de un şofer băut

Alcoolul asociat cu inconştienţa pot avea consecinţe extrem de grave la volan. Bine ameţit de aburii alcoolului, Stelian Nerciu a decis că este timpul să facă o plimbare pe DN 2A, prin oraşul Ovidiu, la volanul propriei maşini, o Skoda Octavia cu numărul de înmatriculare IF 1447. Drumul său s-a întrerupt însă brusc atunci cînd a intrat în spatele unei maşini oprite regulamentar pentru a da prioritate unor pietoni care traversau prin loc marcat. Accidentul rutier în urma căruia a fost rănită grav o persoană s-a petrecut sîmbătă seara, în jurul orelor 17.00. ”Mă întorceam de la o mînăstire împreună cu bunica mea de 80 de ani şi cu o mătuşă. Am oprit să dau prioritate unor persoane care traversau strada pe trecerea de pietoni. În faţa mea mai era oprită încă o maşină. Am văzut în oglinzi că din spate vine cu viteză mare o altă maşină al cărei şofer nu părea să aibă intenţia de a opri, dar nu aveam cum să mă feresc din calea lui”, a declarat Adrian Dulamă, şoferul Opelului Astra cu numărul CT 97 AMS, în care a intrat şoferul abţiguit. În urma impactului, Opelul a intrat şi în maşina care era oprită în faţă lui, un VW Golf cu numărul CT 90 MLC, condus de Liviu Zărnescu. La faţa locului au ajuns în scurt timp o ambulanţă, care a transportat la spital femeia aflată pe locul din spate al Opelului, şi un echipaj al Poliţiei din Ovidiu. Martorii susţin că se putea observa cu ochiul liber faptul că şoferul vinovat de producerea accidentului era sub influenţa alcoolului. Cu toate acestea, Stelian Nerciu a refuzat, în primă fază, să fie testat cu alcooltestul de către poliţişti, fapt care a necesitat transportarea acestuia la sediul poliţiei, unde i-a fost descoperită o alcoolemie de 0,75 alcool la mie în aerul expirat. Şoferul beat a fost transportat la Spitalul Judeţean pentru a-i fi recoltate probe biologice. Nici aici Stelian Nerciu nu a scăpat ocazia să se dea în spectacol, încercînd să glumească cu poliţiştii care îl însoţeau. El a declarat, în faţa jurnaliştilor, că a băut doar un păhărel de... nu îşi mai aminteşte ce, cu cîteva ore înainte. În urma accidentului a rezultat avarierea celor trei maşini, iar femeia aflată în Opel, Alexandrina Mareş, a fost diagnosticată de către medici cu traumatism la coloana vertebrală şi cu fractură nazală, rămînînd internată sub supraveghere medicală.