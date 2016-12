Carambol rutier

15:39:07 / 22 Ianuarie 2014

recomandare

era vorba ca scapam de "texani", parca s-a modoficat si legea in sensul asta, dar, ca de obicei in romanica, legea se aplica dupa dir(er)ectia militianului si judecatorului, adica, daca spaga e...atunci nimic nu mai e.... sa ne traiasaca comorile din administratie, niste comori care ar trebui pastrate reci si la doi metri sub pamant...